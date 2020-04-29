Последние новости
29 апр 2020, 15:54
Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29...
15:51 Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
15:39 Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:54 Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:48 Оперативная информация на 28 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:43 Коронавирус. Сводка на утро 28 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
14:09 Результаты брифинга МЗ Украины за 27 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:48 Оперативная информация на 27 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:45 Коронавирус. Сводка на утро 27 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
Колонка редактора
Нужна ли страховая медицина
Главная страница » Новости » Новости дня » Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
29 апр 2020, 15:51 admin
0 комментариев 53 просмотра
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 (+11) летальных, 1103 (+111) пациенты выздоровели. В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
г. Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ровенская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
Комментарии