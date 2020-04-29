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    Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    29 апр 2020, 15:51    admin
    0 комментариев    53 просмотра
     
    По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 (+11) летальных, 1103 (+111) пациенты выздоровели. В частности болезнь подтверждена в 672 детей и 1976 медиков. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

    Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

    Винницкая область - 412 случаев;
    Волынская область - 271 случай;
    Днепропетровская область - 323 случая;
    Донецкая область - 52 случая;
    Житомирская область - 357 случаев;
    Закарпатская область - 403 случая;
    Запорожская область - 228 случаев;
    Ивано-Франковская область - 821 случай;
    Кировоградская область - 377 случаев;
    г. Киев - 1341 случай;
    Киевская область - 643 случая;
    Львовская область - 405 случаев;
    Луганская область - 33 случая;
    Николаевская область - 116 случаев;
    Одесская область - 261 случай;
    Полтавская область - 188 случаев;
    Ровенская область - 588 случаев;
    Сумская область - 98 случаев;
    Тернопольская область - 708 случаев;
    Харьковская область - 237 случаев;
    Херсонская область - 111 случаев;
    Хмельницкая область - 81 случай;
    Черновицкая область - 1489 случаев;
    Черкасская область - 282 случая;
    Черниговская область - 41 случай.
    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

    На амбулаторном лечении 6773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

    В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

    В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

    Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.

    Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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