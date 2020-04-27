Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
29 апр 2020, 15:54
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
  Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29...
15:51 Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
15:39 Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:54 Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:48 Оперативная информация на 28 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:43 Коронавирус. Сводка на утро 28 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
14:09 Результаты брифинга МЗ Украины за 27 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:48 Оперативная информация на 27 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:45 Коронавирус. Сводка на утро 27 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:40 Результаты брифинга МЗ Украины за 26 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
  • Колонка редактора  Создан инновационный датчик частоты сердечных сокращений
  • Колонка редактора  Боль все воспринимают одинаково
  • Колонка редактора  Компульсивное расстройство, а не зависимость, отличают переедающих
  • Колонка редактора  Выяснилось, как на здоровье влияет маленькая прибавка в весе
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Оперативная информация на 27 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    Оперативная информация на 27 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине

    27 апр 2020, 13:48    admin
    0 комментариев    77 просмотров
     
    По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. В частности, болезнь подтверждена в 614 детей и 1749 медиков.

    За сутки зафиксировано 392 новых случая.

    Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

    Винницкая область - 398 случаев;
    Волынская область - 254 случая;
    Днепропетровская область - 310 случаев;
    Донецкая область - 52 случая;
    Житомирская область - 351 случай;
    Закарпатская область - 375 случаев;
    Запорожская область - 204 случая;
    Ивано-Франковская область - 761 случай;
    Кировоградская область - 337 случаев;
    г. Киев - 1220 случаев;
    Киевская область - 570 случаев;
    Львовская область - 358 случаев;
    Луганская область - 29 случаев;
    Николаевская область - 115 случаев;
    Одесская область - 240 случаев;
    Полтавская область - 173 случая;
    Ровенская область - 522 случая;
    Сумская область - 95 случаев;
    Тернопольская область - 612 случаев;
    Харьковская область - 196 случаев;
    Херсонская область - 88 случаев;
    Хмельницкая область - 72 случая;
    Черновицкая область - 1375 случаев;
    Черкасская область - 267 случаев;
    Черниговская область - 35 случаев.
    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

    На амбулаторном лечении 6176 пациентов, из них 490 детей и 1455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2833 человек, из них 124 ребенка и 294 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

    В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

    В общем 864 пациентов уже выздоровели, из них 169 медиков, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

    Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля 2020 в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.

    Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Кофе – психостимулятор
    Статьи / Это интересно
    29 май 2014, 08:40    0 комментариев
    Кофе – психостимулятор
    Даже в незначительных дозах кофе способствует повышению умственной работоспособности, улучшению самочувствия и настроения,...
    Подробнее...
    Правила поєднання продуктів
    Правила поєднання продуктів 18 июл 2014, 18:53
    20-21 вересня, м. Київ
    20-21 вересня, м. Київ 29 авг 2010, 19:04
    Американцы опровергли ухудшение сна с возрастом
    Американцы опровергли ухудшение сна с возрастом 01 мар 2012, 19:16
    Лицо больницы определяют медсестры
    Лицо больницы определяют медсестры 07 июн 2015, 18:20
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой