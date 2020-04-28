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    » » » Коронавирус. Сводка на утро 28 апреля.

    Коронавирус. Сводка на утро 28 апреля.

    28 апр 2020, 11:43    admin
    0 комментариев    55 просмотров
     
    Подтверждено 3074435 (+77442 за сутки) инфицированных.

    Погибших 211635 (+4619) чел.,

    Выздоровевших 931276 (+50329) чел.

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