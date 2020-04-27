Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
29 апр 2020, 15:54
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
  Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29...
15:51 Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
15:39 Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:54 Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:48 Оперативная информация на 28 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:43 Коронавирус. Сводка на утро 28 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
14:09 Результаты брифинга МЗ Украины за 27 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:48 Оперативная информация на 27 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:45 Коронавирус. Сводка на утро 27 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:40 Результаты брифинга МЗ Украины за 26 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
  • Колонка редактора  Создан инновационный датчик частоты сердечных сокращений
  • Колонка редактора  Боль все воспринимают одинаково
  • Колонка редактора  Компульсивное расстройство, а не зависимость, отличают переедающих
  • Колонка редактора  Выяснилось, как на здоровье влияет маленькая прибавка в весе
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Коронавирус. Сводка на утро 27 апреля.

    Коронавирус. Сводка на утро 27 апреля.

    27 апр 2020, 13:45    admin
    0 комментариев    62 просмотра
     

    Подтверждено 2996993 (+73403 за сутки) инфицированных.

    Погибших 207016 (+3710) чел.,

    Выздоровевших 880947 (+41858) чел.

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    В Черниговской области открылся Центр социальной реабилитации детей-инвалидов
    Новости / В Украине
    29 май 2008, 13:50    0 комментариев
    В Черниговской области открылся Центр социальной реабилитации детей-инвалидов
    В городе Прилуки Черниговской области открылся Центр социальной реабилитации детей-инвалидов....
    Подробнее...
    Проблеми з нестачею вакцини буде вирішено в найкоротші терміни - Головний державний санітарний лікар України
    Проблеми з нестачею вакцини буде вирішено в найкоротші терміни - Головний державний санітарний лікар України 27 апр 2010, 19:17
    №32-33 за сентябрь 2007 года
    №32-33 за сентябрь 2007 года 02 окт 2007, 20:40
    11-12 квітня 2013 р., м. Тернопіль
    11-12 квітня 2013 р., м. Тернопіль 31 мар 2013, 20:32
    В Волгограде в 2007 году родилось на девять процентов больше детей, чем в 2006 году
    В Волгограде в 2007 году родилось на девять процентов больше детей, чем в 2006 году 05 мар 2008, 14:31
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой