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29 апр 2020, 15:54
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    » » » Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля.

    Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля.

    29 апр 2020, 15:39    admin
    0 комментариев    39 просмотров
     

    Подтверждено 3145098 (+70663 за сутки) инфицированных.

    Погибших 218004 (+6369) чел.,

    Выздоровевших 962546 (+31270) чел.

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