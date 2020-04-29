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Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля.
29 апр 2020, 15:39 admin
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Подтверждено 3145098 (+70663 за сутки) инфицированных.
Погибших 218004 (+6369) чел.,
Выздоровевших 962546 (+31270) чел.
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