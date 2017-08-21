Бензапирен в окружающей среде и его влияние на организм человека

В последние 15-20 лет число зафиксированных случаев заболеваний раком легких практически сравнялось с числом заболеваний раком желудка. Ученые считают, что вероятность возникновения заболеваний раком легких до 70-80% зависит от внешней среды, и прежде всего, от увеличения в атмосферном воздухе полицикличных ароматических углеводородов ПАУ, являющимися опасными канцерогенами, и в первую очередь бензапирена. Бензапирен этото ПАУ имеющий состав С 20 Н 12. Образуется при воздействии высокой температуры на некоторые органические вещества. Бензапирен, как и все ПАУ - главным образом результат технического прогресса. Следствие деятельности человека.

К источникам загрязнений бензапиреном относятся:

Основной источник техногенного загрязнения – практически все производства включающие процессы горения (ТЭЦ, котельные, нефтехимические и асфальтнобитумные производства; по тому же принципу к этим источникам относятся и горящие свалки).

Автомобильные выхлопы. Образовывается при сгорании топлива в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Надо сказать, что в городах именно автомобильные выбросы основной источник загрязнения воздуха.

Табачный дым (было подсчитано, что по содержанию бензапирена выкуривание одной сигареты равнозначно 16 часам вдыхания выхлопных газов.

Жареное мясо и птица. И все, что подвергается обжарке, в том числе кофе и какао-бобы.

Копчености.

Рыба и морепродукты, если были выловлены в зонах загрязнения нефтепродуктами.

Все, что растет вдоль автотрасс или в непосредственной близости к ним.

Природные источники (лесные пожары, вулканы).

Бензапирен практически не встречается в свободном состоянии, а всегда осаждается на частицах содержащихся в воздухе, и выпадает вместе с осадками, попадает в почвенные слои, водоемы. Попадая в окружающую среду и накапливаясь в ней, проникает в растения которые в дальнейшем служат кормом для скота или используются в питание человека. Концентрация бензапирена в растениях выше, чем в почве, а в продуктах питания(или кормах) выше, чем в исходном сырье для их изготовления.

Таким образом, бензапирен представляет опасность не только как фоновое загрязнение окружающей среды, но и как вещество проникающее в организм по пищевой цепочке. Попадая в водоемы вместе с промышлеными стоками и атмосферными осадками быстро растекается по поверхности, образуя тончайшую пленку, которая изолирует воду от кислорода воздуха, что приводит к ухудшению газообмена, повышению температуры поверхностного слоя воды и изменяет физико-химические показатели воды. Бензапирен относится к веществам первого класса опасности и является мощным и при этом широко распространенным канцерогеном. То есть провоцирует развитие рака. Будучи химически и термически устойчив, попав в организме действует постоянно и имеет свойство накапливаться. Он может долго мигрировать из одних обьектов в другие. В результате многие обьекты и процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бензапирен, становятся его вторичными источниками. Помимо канцерогенного действия оказывает мутагенное (внедряясь в комплекс ДНК, вызывает необратимые мутации, которые переходят в последующие поколения), эмбриотоксическое и гематоксическое действие.

Постоянное поступление бензапирена в организм человека из окружающей среды приводит к ослаблению имунной системы, способствуя развитию ряда хронических заболеваний пищеварительной, дыхатеньной и нервной системы. Степень опасности не зависит от того, каким путем произошло попадание бензапирена в организм (с пищей, водой, через кожу или путем вдыхания)

Исправить ситуацию в глобальном масштабе можно только отказом от сжигания ископаемого топлива в пользу альтернативных источников (перевод бензиново-дизельного автотранспорта на электродвигатели) или другие более экологические альтернативы.

Однако каждый может позаботится о себе проводя больше времени на природе. Установить в квартире систему приточного вентилирования, которая пропускает засасываемый воздух через фильтр. Сократить время пребывания возле автомобильных трасс. Выбирать качественные продукты питания, как можно реже употреблять в пищу жареное и копченое, отдавая предпочтение отварной пище. Для жарки использовать очищенные масла и не использовать их повторно. Отказаться от курения.









Е.Е.Адамчук, врач-лаборант-гигиенист,



А.Е.Жембровская, биолог,

санитарно-гигиеническая лаборатория отдела исследования физических и химических факторов

ГП «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины»





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