Ушная сера поможет в диагностике психических заболеваний

Об интересной методики скрининга психических расстройств, предложенной английскими учеными, рассказывает в публикуемом материале "Медицинский вестник Украины".

Исследователи из Лондонского института когнитивной неврологии при Университетском колледже выяснили, что анализ ушной серы может указать на проблемы, связанные с душевным здоровьем.

Известно, что накопление гормона стресса кортизола в крови является одним из признаков развития психических расстройств, приводящих к нарушениям в работе почти всех систем в организме человека, от иммунной до пищеварительной. Желая разнообразить методики выявления этого биомаркера исследователи изучили, в каких тканях организма кортизол кумулируется чаще всего.

Учёные выяснили, что определить изменения в уровне кортизола можно с помощью анализа образцов волосяного покрова длиной не менее трёх сантиметров. Но, как можно понять, такой подход к анализу является довольно травмирующим для пациентов, а в случаях с наличием облысения его применение и вовсе является невозможным.

Чтобы обойти это ограничение, было продолжено изучение различных тканей организма и обнаружено, что ушная сера является более эффективным способом определения уровня гормона кортизола в организме.

В перспективе открытие может облегчить выявление психических расстройств на их ранних стадиях.