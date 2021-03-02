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    » » » Ушная сера поможет в диагностике психических заболеваний

    Ушная сера поможет в диагностике психических заболеваний

    02 мар 2021, 10:48    Lidia
    0 комментариев    20 просмотров

     

    Об интересной методики скрининга психических расстройств, предложенной английскими учеными, рассказывает в публикуемом материале "Медицинский вестник Украины".


    Исследователи из Лондонского института когнитивной неврологии при Университетском колледже выяснили, что анализ ушной серы может указать на проблемы, связанные с душевным здоровьем.


    Известно, что накопление гормона стресса кортизола в крови является одним из признаков развития психических расстройств, приводящих к нарушениям в работе почти всех систем в организме человека, от иммунной до пищеварительной. Желая разнообразить методики выявления этого биомаркера исследователи изучили, в каких тканях организма кортизол кумулируется чаще всего.


    Учёные выяснили, что определить изменения в уровне кортизола можно с помощью анализа образцов волосяного покрова длиной не менее трёх сантиметров. Но, как можно понять, такой подход к анализу является довольно травмирующим для пациентов, а в случаях с наличием облысения его применение и вовсе является невозможным.


    Чтобы обойти это ограничение, было продолжено изучение различных  тканей организма и обнаружено, что ушная сера является  более эффективным способом определения уровня гормона кортизола в организме.


    В перспективе открытие может облегчить выявление психических расстройств на их ранних стадиях.



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