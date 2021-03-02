Открытие: кишечные бактерии обеспечивают защиту от радиации

О важном открытии американских ученых в области радиационной медицины сообщает сегодня "Медицинский вестник Украины".

Центр исследования рака Университета Северной Каролины, передает Medical Express, установил: определенная микрофлора кишечника спасает от губительного воздействия радиации. Это подтвердили эксперименты с грызунами и наблюдения за людьми. Оказалось, бактерии снижали радиационное воздействие и способствовали восстановлению процесса производства клеток крови, а также регенерации желудочно-кишечного тракта.



Детальный анализ позволил установить, что защиту от радиации обеспечивали два типа бактерий - Lachnospiraceae и Enterococcaceae. Их было особенно много у лабораторных животных и пациентов с лейкемией, прошедших лучевую терапию и имеющих легкие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.



Обилие данных бактерий приводило к увеличению производства небольших молекул пропионата и триптофана. Они обеспечивали долгосрочную защиту от радиации, поддерживали процесс выработки стволовых клеток костного мозга, смягчали развитие серьезных желудочно-кишечных симптомов и уменьшали повреждение ДНК.