Датчик-наклейка облегчит общение с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом

Боковой амиотрофический склероз -неуклонно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, требующее решения множества вопросов социальной коммуникации пациентов, в чем, несомненно могут помочь современные технологические разработки. Об одном инновационном устройстве "Медицинский вестник Украины" рассказывает в текущем выпуске. Актуализирует важность проблемы тот факт, что, несмотря на кажущуюся редкость патологии, суммарный риск развития БАС в течение жизни человека составляет 1:400 для женщин и 1:350 для мужчин.

Необычное устройство, реагирующие на движение лицевых мышц, представили американские исследователи.

Учёные из Массачусетского технологического института разработали уникальный носимый датчик в форме стикера, способного распознавать движения лицевых мышц.

Известно, что люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза (БАС), часто сталкиваются с постепенной потерей контроля над своими мышцами, из-за чего они теряют в том числе и способность говорить.

Желая решить эту проблему американские исследователи создали первый в своём роде компактный носимый датчик, клеящийся на лицо. Представленная разработка оказалась способна реагировать на малейшие сокращения мышц, переводя их в поддающиеся интерпретации сигналы.

В состав устройства вошли четыре пьезоэлектрических датчика из нитрида алюминия, интегрированных в силиконовую плёнку, через которую они передают электрическое напряжение. Уже сегодня эта умная «наклейка» может распознать три выражения лица у пациентов с БАС с точностью в 75 процентов.

По прогнозам исследователей, после выхода в серийное производство цена устройства составит всего около 10 долларов США.