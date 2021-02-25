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    » » » Датчик-наклейка облегчит общение с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом

    Датчик-наклейка облегчит общение с людьми, страдающими боковым амиотрофическим склерозом

    25 фев 2021, 18:12    Lidia
    0 комментариев    62 просмотра

     

    Боковой амиотрофический склероз -неуклонно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, требующее решения множества вопросов социальной коммуникации пациентов, в чем, несомненно могут помочь современные технологические разработки. Об одном инновационном устройстве "Медицинский вестник Украины" рассказывает в текущем выпуске. Актуализирует важность проблемы тот факт, что, несмотря на кажущуюся редкость патологии, суммарный риск развития БАС в течение жизни человека  составляет 1:400 для женщин и 1:350 для мужчин.


    Необычное устройство, реагирующие на движение лицевых мышц, представили американские исследователи.


    Учёные из Массачусетского технологического института разработали уникальный носимый датчик в форме стикера, способного распознавать движения лицевых мышц.


    Известно, что люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза (БАС), часто сталкиваются с постепенной потерей контроля над своими мышцами, из-за чего они теряют в том числе и способность говорить.


    Желая решить эту проблему американские исследователи создали первый в своём роде компактный носимый датчик, клеящийся на лицо. Представленная разработка оказалась способна реагировать на малейшие сокращения мышц, переводя их в поддающиеся интерпретации сигналы.


    В состав устройства вошли четыре пьезоэлектрических датчика из нитрида алюминия, интегрированных в силиконовую плёнку, через которую они передают электрическое напряжение. Уже сегодня эта умная «наклейка» может распознать три выражения лица у пациентов с БАС с точностью в 75 процентов.


    По прогнозам исследователей, после выхода в серийное производство цена устройства составит всего около  10 долларов США.



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