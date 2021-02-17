Избыток фолиевой кислоты во время беременности нарушает развитие мозга плода

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Исследователи из Института и зучения нарушений развития ЦНС Калифорнийского университета (США) обнаружили, что высокий уровень фолиевой кислоты у беременных самок мышей вредит развитию мозга эмбрионов. Получается, что избыток фолиевой кислоты также плох, как и ее недостаток.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Cerebral Cortex , давали беременным самкам мышей стандартную дозу фолиевой кислоты, дозу, в 10 раз превышающую рекомендованную, или же не давали вообще. В результате оказалось, что потомство тех мышей, которые получали слишком много фолиевой кислоты, имело значительные изменения в мозге. Что самое интересное – эти изменения были схожи с теми, которые наблюдаются при дефиците фолиевой кислоты!

«У людей нарушение усвоения фолиевой кислоты в мозге может стать причиной церебральной фолатной недостаточности – синдрома, который часто связывают с развитием аутизма», – говорит Константинос Зарбалис, доцент кафедры патологии и лабораторной медицины Калифорнийского университета, один из авторов исследования.

Добавки фолиевой кислоты (синтетической формы витамина B9) часто рекомендуют женщинам детородного возраста. Известно, что они снижают риск дефектов нервной трубки, например, расщелины позвоночника, у детей. Предыдущие исследования также доказали, что прием витаминов с фолиевой кислотой в составе защищает от развития аутизма и других нарушений ЦНС. Национальная медицинская академия США рекомендует прием 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно, при этом максимальная суточная доза не должна превышать 1000 мкг. Однако стоит учитывать, что сегодня во многих странах мира различные продукты обогащают фолиевой кислотой на стадии изготовления, что может привести к ее передозировке.

«В экспериментах с животными мы увидели, что слишком большая доза фолиевой кислоты может быть губительна для развития мозга плода, поэтому врачам стоит серьезно подходить к назначению этой добавки беременным», – считает Забралис.

По мнению ученых, причина отрицательного влияния фолиевой кислоты на развитие мозга может лежать в способе, которым она метаболизируется в организме, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу.