Избыток фолиевой кислоты во время беременности нарушает развитие мозга плода

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах
Пишут, что... / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
17 фев 2021, 12:00
Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах
  Проблеме тяжелых внутригоспитальных инфекций посвящена следующая...
11:58 Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания Новости дня / Это интересно
11:50 Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса Новости / Пишут, что...
11:48 Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака Новости / Пишут, что...
14:17 Учёные назвали наименее подверженную коронавирусу группу крови Пишут, что... / Коронавирус
14:15 К чему может привести ношение маски с неприкрытым носом Новости дня / Коронавирус
10:13 Ученые нашли новое оружие против агрессивного рака Новости / Пишут, что...
15:42 Исследователи протестировали инновационное лекарство против ожирения Новости / Фармновости
15:36 Китайские учёные создали «искусственный кишечник»: он поможет в изучении COVID-19 Новости дня / За рубежом / Коронавирус
15:35 Врачи советуют будущим родителям принимать БАДы с цинком в период пандемии COVID -19 Фармновости / Коронавирус / Акушерство и гинекология / Врач - пациенту
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Избыток фолиевой кислоты во время беременности нарушает развитие мозга плода

    Избыток фолиевой кислоты во время беременности нарушает развитие мозга плода

    17 фев 2021, 11:45    Lidia
    0 комментариев    39 просмотров

     

    «Во всем нужна мера». Солон, VI век до н.э. Данным эпиграфом "Медицинский вестник Украины" предваряет публикуемый ниже материал.
    Исследователи из Института и зучения нарушений развития ЦНС Калифорнийского университета (США) обнаружили, что высокий уровень фолиевой кислоты у беременных самок мышей вредит развитию мозга эмбрионов. Получается, что избыток фолиевой кислоты также плох, как и ее недостаток.


    Авторы исследования, опубликованного в журнале Cerebral Cortex , давали беременным самкам мышей стандартную дозу фолиевой кислоты, дозу, в 10 раз превышающую рекомендованную, или же не давали вообще. В результате оказалось, что потомство тех мышей, которые получали слишком много фолиевой кислоты, имело значительные изменения в мозге. Что самое интересное – эти изменения были схожи с теми, которые наблюдаются при дефиците фолиевой кислоты!


    «У людей нарушение усвоения фолиевой кислоты в мозге может стать причиной церебральной фолатной недостаточности – синдрома, который часто связывают с развитием аутизма», – говорит Константинос Зарбалис, доцент кафедры патологии и лабораторной медицины Калифорнийского университета, один из авторов исследования.


    Добавки фолиевой кислоты (синтетической формы витамина B9) часто рекомендуют женщинам детородного возраста. Известно, что они снижают риск дефектов нервной трубки, например, расщелины позвоночника, у детей. Предыдущие исследования также доказали, что прием витаминов с фолиевой кислотой в составе защищает от развития аутизма и других нарушений ЦНС. Национальная медицинская академия США рекомендует прием 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно, при этом максимальная суточная доза не должна превышать 1000 мкг. Однако стоит учитывать, что сегодня во многих странах мира различные продукты обогащают фолиевой кислотой на стадии изготовления, что может привести к ее передозировке.


    «В экспериментах с животными мы увидели, что слишком большая доза фолиевой кислоты может быть губительна для развития мозга плода, поэтому врачам стоит серьезно подходить к назначению этой добавки беременным», – считает Забралис.


    По мнению ученых, причина отрицательного влияния фолиевой кислоты на развитие мозга может лежать в способе, которым она метаболизируется в организме, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу.

    Источник 1
    Источник 2

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Ученые доказали: чтобы похудеть, можно есть что угодно, но только в строго ограниченое время
    Новости / За рубежом
    07 дек 2014, 14:39    0 комментариев
    Ученые доказали: чтобы похудеть, можно есть что угодно, но только в строго ограниченое время
    Для того чтобы избежать проблем с лишним весом, нужно есть только в строго ограниченный временной промежуток. Такие данные...
    Подробнее...
    На приёме у стоматолога
    На приёме у стоматолога 21 сен 2014, 11:10
    Во Львове состоится чемпионат по шашкам среди незрячих
    Во Львове состоится чемпионат по шашкам среди незрячих 22 ноя 2008, 23:48
    Робот впервые пересадил поджелудочную железу
    Робот впервые пересадил поджелудочную железу 04 ноя 2010, 15:21
    Евгений Эдуардович Эрам
    Евгений Эдуардович Эрам 07 дек 2011, 19:30
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой