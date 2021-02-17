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    » » » Новые медицинские инженерные технологии помогли избавить людей от неприятного звона в ушах

    Новые медицинские инженерные технологии помогли избавить людей от неприятного звона в ушах

    17 фев 2021, 11:55    Lidia
    0 комментариев    27 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает о создании устройства, способного помочь людям, страдающим ощущением звона в ушах.


    Устройство, стимулирующее уши и язык, значительно уменьшило тяжесть симптомов тиннитуса (звона в ушах), сообщает Eurek Alert, у 326 пациентов на срок до 1 года. При этом бы достигнут высокий уровень удовлетворенности пациентов и их приверженности лечению.

    Эксперимент показал: это может быть первое, действительно эффективное средство лечения звона в ушах, от которого страдают до 15% населения. Несмотря на довольно большую распространенность, для данного расстройства нет официально одобренной терапии. При этом на примере животных известно, что стимуляция нервной части слуховой системы звуками и электричеством улучшает состояние при тиннитусе.

    Использовалось неинвазивное стимулирующее устройство, которое транслировало звук через наушники и стимулировало язык с помощью слабого тока. В рандомизированном исследовании 326 пациентов с различными типами тиннитуса добровольцам предложили использовать устройство в течение 60 минут ежедневно на протяжении 12 недель. Устройство позволяло ослабить проявление симптомов тиннитуса. Улучшения в состоянии сохранялись в течение 12-месячного периода наблюдения.



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