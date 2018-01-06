Ученые призывают запретить блестки из-за их опасности для здоровья

Блестки на новогодних украшениях или в косметике совсем не выглядят опасными. Но их воздействие на окружающую среду побудило некоторых ученых призывать к их полному запрету. Например, такого мнения придерживается доктор Триша Фаррелли (Trisia Farrelly), экологический антрополог из Университета Мэсси (Massey University, Новая Зеландия).Большая часть блесток сделана из алюминия и полиэтилена. Доктор Фаррелли провела исследование того, как именно химические вещества, выделяющиеся при разрушении полиэтилена, нарушают гормональный баланс в организмах живых существ, в том числе и людей. Оказалось, что эти вещества связаны с возникновением онкологических и неврологических заболеваний.Многие морские животные могут употреблять в пищу эти кусочки пластика, принимая их за планктон. И это часто имеет для них фатальные последствия. Эти же микрочастицы пластика могут оказаться внутри человеческого организма, когда люди употребляют в пищу морепродукты.В Например, в исследовании Университета Плимута, проведенном профессором Ричардом Томпсоном (Richard Thompson), сообщалось, что пластик был обнаружен внутри каждой третьей рыбы, пойманной в водах Великобритании. По некоторым оценкам, количество микрочастиц пластика в мировом океане составляет 51 триллион фрагментов.Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского Новой Зеландии планирует с 2018 года запретить все средства личной гигиены и косметические средства, содержащие подобные блестки. Местные производители, учитывая вновь открывшиеся данные, заменят пластиковые и алюминиевые В«глиттерыВ»В на биоразлагаемые, безопасные для окружающей среды, животных и человека.Доктор Фаррелли считает, что избавление косметической промышленности от блесток, В«глиттеровВ» и других пластиковых частиц не представляет проблемы, но эти изменения должны происходить В«сверху внизВ», то есть стать политикой руководства компании. В«Производители должны понять ответственность и использовать в составе своей продукции только нетоксичные и безопасные вещества и компоненты. Я думаю, что все блестки и В«глиттерыВ», которые В состоят из микрочастиц пластика, должны быть запрещеныВ», - заключила доктор Фаррелли.