Ученые призывают запретить блестки из-за их опасности для здоровья

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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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ВОЗ, ВПП и ЮНИСЕФ: семьи в Йемене не смогут более пережить ни одного дня, а тем более еще одну тысячу дней войны
Конфликт в Йемене привел к тяжелейшему гуманитарному кризису в мире – кризису, поглотившему всю страну. Около 75% населения Йемена требуется гуманитарная помощь, включая 11,3 миллиона детей, которые ...
Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек
Согласно новым оценкам ЦКБ США, ВОЗ и партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.
Половина мирового населения лишена доступа к основным услугам здравоохранения
Согласно новому докладу Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, не менее половины мирового населения не имеет доступа к основным услугам здравоохранения.

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    Ученые призывают запретить блестки из-за их опасности для здоровья

    Ученые призывают запретить блестки из-за их опасности для здоровья
    Блестки на новогодних украшениях или в косметике совсем не выглядят опасными. Но их воздействие на окружающую среду побудило некоторых ученых призывать к их полному запрету. Например, такого мнения придерживается доктор Триша Фаррелли (Trisia Farrelly), экологический антрополог из Университета Мэсси (Massey University, Новая Зеландия).
    Большая часть блесток сделана из алюминия и полиэтилена. Доктор Фаррелли провела исследование того, как именно химические вещества, выделяющиеся при разрушении полиэтилена, нарушают гормональный баланс в организмах живых существ, в том числе и людей. Оказалось, что эти вещества связаны с возникновением онкологических и неврологических заболеваний.
    Многие морские животные могут употреблять в пищу эти кусочки пластика, принимая их за планктон. И это часто имеет для них фатальные последствия. Эти же микрочастицы пластика могут оказаться внутри человеческого организма, когда люди употребляют в пищу морепродукты.В Например, в исследовании Университета Плимута, проведенном профессором Ричардом Томпсоном (Richard Thompson), сообщалось, что пластик был обнаружен внутри каждой третьей рыбы, пойманной в водах Великобритании. По некоторым оценкам, количество микрочастиц пластика в мировом океане составляет 51 триллион фрагментов.
    Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского Новой Зеландии планирует с 2018 года запретить все средства личной гигиены и косметические средства, содержащие подобные блестки. Местные производители, учитывая вновь открывшиеся данные, заменят пластиковые и алюминиевые В«глиттерыВ»В  на биоразлагаемые, безопасные для окружающей среды, животных и человека.
    Доктор Фаррелли считает, что избавление косметической промышленности от блесток, В«глиттеровВ» и других пластиковых частиц не представляет проблемы, но эти изменения должны происходить В«сверху внизВ», то есть стать политикой руководства компании. В«Производители должны понять ответственность и использовать в составе своей продукции только нетоксичные и безопасные вещества и компоненты. Я думаю, что все блестки и В«глиттерыВ», которые В состоят из микрочастиц пластика, должны быть запрещеныВ», - заключила доктор Фаррелли.

    Источник - МедНовости.ру
    admin // 6 января 2018 // НОВОСТИ Все что нас убивает // Обсудить на форуме

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