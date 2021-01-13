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    » » » Исследователи узнали, какие гены могут способствовать развитию алкогольного цирроза печени

    Исследователи узнали, какие гены могут способствовать развитию алкогольного цирроза печени

    13 янв 2021, 09:58    Lidia
    0 комментариев    17 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" освещает актуальную проблему поиска таргетной терапии алкогольного цирроза печени.


    Медицинская школа Университета Индианы, отмечает News-medical.net, изучила влияние генов на развитие алкогольного цирроза, появляющегося вследствие неумеренного употребления спиртного. В рамках исследования образцы ДНК были взяты у более чем 1700 пациентов из США, нескольких стран Европы и из Австралии.

    Пациентов разделили на две группы: сильно пьющие без повреждений или заболеваний печены, вызванных алкоголем, и алкоголики с алкогольным циррозом печени. Анализ выделил ген FAF2. Он относится к генам, задействованным в работе пути организации липидных капель.

    Вероятно, именно этот ген определяет, будут ли у человека проблемы с печенью. Теперь специалистам предстоит узнать, как изменения в гене влияют на состояние печени, насколько воздействие на ген может быть универсальной терапией и есть ли некие ограничивающие факторы. По мнению экспертов, данное открытие позволит разработать таргетные методы лечения, которые могут помочь людям с учетом индивидуальных особенностей.



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