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    » » » Простая и эффективная система поможет проследить за сном человека

    Простая и эффективная система поможет проследить за сном человека

    19 дек 2020, 14:03    Lidia
    0 комментариев    20 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" традиционно уделяет особое внимание освещению перспективных медико – инженерных технологий диагностики, лечения и контроля течения различных патологических состояний.


    Массачусетский Технологический институт, сообщает Eurek Alert, разработал удобный способ, позволяющий отслеживать положение тела во время сна. Для этого используются отражаемые радиосигналы, исходящие из небольшого устройства BodyCompass, которое вешается на стену в спальне. Таким образом человек может проследить за своими движениями или положением тела ребенка ночью без применения сложной аппаратуры.

    Эксперты отмечают, что сон на животе увеличивает риск внезапной смерти у людей с эпилепсией, также поза во сне может использоваться для оценки прогрессирования болезни Паркинсона (фиксируется меньшая подвижность). Итак, устройство BodyCompass отправляет радиосигналы и улавливает их, учитывая, как сигналы отражаются от разных предметов и тела человека. Таким образом можно получить карты, показывающую положение тела.

    Было установлено: сигналы, которые отражаются от груди и живота человека, идеально подходят для того, чтобы стать ключевой информацией в построении карты тела. Точность системы проверили на 26 здоровых добровольцах. Сначала они носили датчики движения, чтобы научить программу в системе точно анализировать собираемую информацию. Система BodyCompass точно оценивала положение тела в 94% случаев, когда отталкивалась от данных, собиравшихся в течение недели. Точности в 84% удавалось достичь всего за 16 минут сбора данных.



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