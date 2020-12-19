Простая и эффективная система поможет проследить за сном человека

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Массачусетский Технологический институт, сообщает Eurek Alert, разработал удобный способ, позволяющий отслеживать положение тела во время сна. Для этого используются отражаемые радиосигналы, исходящие из небольшого устройства BodyCompass, которое вешается на стену в спальне. Таким образом человек может проследить за своими движениями или положением тела ребенка ночью без применения сложной аппаратуры.



Эксперты отмечают, что сон на животе увеличивает риск внезапной смерти у людей с эпилепсией, также поза во сне может использоваться для оценки прогрессирования болезни Паркинсона (фиксируется меньшая подвижность). Итак, устройство BodyCompass отправляет радиосигналы и улавливает их, учитывая, как сигналы отражаются от разных предметов и тела человека. Таким образом можно получить карты, показывающую положение тела.



Было установлено: сигналы, которые отражаются от груди и живота человека, идеально подходят для того, чтобы стать ключевой информацией в построении карты тела. Точность системы проверили на 26 здоровых добровольцах. Сначала они носили датчики движения, чтобы научить программу в системе точно анализировать собираемую информацию. Система BodyCompass точно оценивала положение тела в 94% случаев, когда отталкивалась от данных, собиравшихся в течение недели. Точности в 84% удавалось достичь всего за 16 минут сбора данных.