Новый носимый сенсор сделает прием лекарств максимально эффективным

"Медицинский вестник Украины" продолжает традицию публикаций материалов, освещающих имплементацию передовых технологий в клиническую практику.

Университет Калифорнии и Стэнфордская школа медицины, передает MedGadget, создали "умные часы", использующие электрохимический анализ для отслеживания уровня лекарственного средства в организме человека путем исследования его пота.



Система может помочь подобрать правильное лекарство, дозу и время приема для конкретного пациента, чтобы максимизировать терапевтический потенциал и избежать побочных эффектов. Что важно, измерение уровня лекарств в поте происходит в реальном времени, непрерывно и неинвазивно. По словам ученых, пот может выступать в качестве надежной альтернативы крови - для многих лекарств уровни в поте и крови схожи.



"Умные часы" работают, стимулируя потовые железы в коже с помощью электрического тока. После выделения пота устройство его анализирует и определяет электрохимическую "подпись" определенных лекарств с помощью вольтамперометрического сенсорного интерфейса.



Разработчики отмечают: новые фармакогеномные решения, которые позволяют выбирать лекарства на основе генетических особенностей людей, уже показали свою пользу для повышения эффективности терапия. В сочетании с "умными часами", позволяющими оптимизировать дозировку лекарств для каждого человека, теперь можно говорить о действительно персонализированном подходе в лечении.