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    » » » Новый носимый сенсор сделает прием лекарств максимально эффективным

    Новый носимый сенсор сделает прием лекарств максимально эффективным

    29 сен 2020, 15:29    Lidia
    0 комментариев    49 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" продолжает традицию публикаций материалов, освещающих имплементацию передовых технологий в клиническую практику.


    Университет Калифорнии и Стэнфордская школа медицины, передает MedGadget, создали "умные часы", использующие электрохимический анализ для отслеживания уровня лекарственного средства в организме человека путем исследования его пота.

    Система может помочь подобрать правильное лекарство, дозу и время приема для конкретного пациента, чтобы максимизировать терапевтический потенциал и избежать побочных эффектов. Что важно, измерение уровня лекарств в поте происходит в реальном времени, непрерывно и неинвазивно. По словам ученых, пот может выступать в качестве надежной альтернативы крови - для многих лекарств уровни в поте и крови схожи.

    "Умные часы" работают, стимулируя потовые железы в коже с помощью электрического тока. После выделения пота устройство его анализирует и определяет электрохимическую "подпись" определенных лекарств с помощью вольтамперометрического сенсорного интерфейса.

    Разработчики отмечают: новые фармакогеномные решения, которые позволяют выбирать лекарства на основе генетических особенностей людей, уже показали свою пользу для повышения эффективности терапия. В сочетании с "умными часами", позволяющими оптимизировать дозировку лекарств для каждого человека, теперь можно говорить о действительно персонализированном подходе в лечении.



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