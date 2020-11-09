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    » » » Доказана эффективность "бодрящей схемы" для ночных работников

    Доказана эффективность "бодрящей схемы" для ночных работников

    09 ноя 2020, 18:04    Lidia
    0 комментариев    27 просмотров

     

    Наш социум неуклонно движется в сторону 24 – х часовой активности, поэтому ночная работа актуальна не только для экстренных служб, но и сферы торговли и бытовых услуг. "Медицинский вестник Украины" представляет данные австралийского эксперимента, посвященного оптимизации самочувствия людей во время ночной рабочей схемы. 


    Университет Южной Австралии рассказал, как не потерять бдительность во время ночной рабочей смены. По мнению ученых, работает странное сочетание - обычный кофе и непродолжительный сон, пишет Medical Express. Известно: люди, работающие по ночам, часто недостаточно спят, имеют нерегулярный или нарушенный режим сна.

    Все это выливается в постоянные попытки сохранить бодрость во время ночного дежурства. Многие практикуют длительный сон и употребление кофе в больших количествах. Однако, по словам экспертов, попытки поспать продолжительное время во время дежурств негативно отражаются на состоянии человека - проснувшись, ему очень трудно сфокусироваться, а настроение, как правило, плохое. И этот эффект может сохраняться в течение часа после пробуждения.

    Если же сразу после пробуждения человек употребит кофе, то бодрость все равно придет только через 20-30 минут, что нужно учитывать. Ученые предлагают неожиданную стратегию - нужно выпить кофе до отхода к непродолжительному сну на 20-30 минут. По словам специалистов, как раз, когда человек проснется, кофеин начнет работать.

    Было проведено исследование - добровольцы потребляли 200 миллиграммов кофеина (1-2 стандартные чашки кофе) до 03:30 и затем засыпали на 30 минут. Также была группа, употреблявшая плацебо. После пробуждения оценивалось состояние добровольцев (способность выполнять работу и сохранять внимательность). И первая группа показала себя значительно лучше второй.



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