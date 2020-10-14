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    » » » Знание иностранных языков не гарантирует развитие умственных способностей

    Знание иностранных языков не гарантирует развитие умственных способностей

    14 окт 2020, 19:11    Lidia
    0 комментариев    107 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал, с одной стороны, опровергающий распространенное мнение о пользе изучения  иностранных языков для развития интеллекта, а с другой – доказывающий благоприятное воздействие данного занятия на эффективность работы мозга.


    Несмотря на целый ряд социальных и в целом жизненных преимуществ, отмечает Medical Express, знание нескольких языков не повышает общие умственные способности. Западный институт мозга и разума провел исследование более 11000 человек. Добровольцы проходили онлайн-опрос, который позволил зафиксировать показатели по следующим параметрам: способность к рассуждениям, память, планирование, визуально-пространственные навыки и внимание.

    Каждый человек также сообщал, говорит ли они на одном или нескольких языках и на каких языках. Ученые сравнивали людей, не знающих иностранные языки, и знающих несколько языков. В итоге не были получены доказательства того, что польза от знания иностранных языков распространяется на обозначенные умственные способности.


    Между тем, иностранные языки - отличная нагрузка для мозга, заявляет Ротманский исследовательский институт выяснил: когда люди играют на музыкальном инструменте или разговаривают на иностранном языке, они устраивают своему мозгу отличную тренировку, что заставляет его более эффективно работать. Музыканты и люди-билингвы используют меньше мозговых ресурсов при выполнении заданий на память.



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