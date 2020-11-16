Хлеб при правильном питании

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием
Новости / Фармновости
16 ноя 2020, 13:56
Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием
  "Медицинский вестник Украины" уделяет особое внимание освещению новых...
13:52 Нобелевскую премию - 2020 по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 г. Новости / Новости дня
12:49 Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом Пишут, что... / Красота и здоровье
12:34 Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
15:28 Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября Минздрав Украины / Коронавирус
14:26 COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г. Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
20:39 Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов Пишут, что... / Неврология / Новые технологии
20:17 Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний? Пишут, что... / Калейдоскоп
20:12 Исследователи - неврологи нашли в растительном галлюциногене лекарство от ряда болезней Пишут, что... / Неврология
19:50 Шелк - идеальный материал для защитных масок, показали тесты Пишут, что... / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Хлеб при правильном питании

    Хлеб при правильном питании

    16 ноя 2020, 13:53    admin
    0 комментариев    49 просмотров

     

    "МВУ" продолжает публикацию материалов, посвященных правильному питанию. В сегодняшнем выпуске в фокусе внимания – хлеб. 


    Как же много уважения и любви к хлебу выражается во всех культурах мира! У каждого континента или страны свой хлеб. У европейцев – пшеничный или ржаной, в странах Америки – кукурузный. Причем ни в одной культуре хлеб никогда не считался вредным продуктом. Почему же сейчас так часто стали слышать фразу «я не ем хлеб – слежу за собой»?


    Приводит ли хлеб к полноте?


    Как часто худеющие барышни категорически отказываются есть хлеб в любом виде, аргументируя это тем, что от него поправляются, это бесполезная еда и подобными доводами. На самом деле хлеб далеко не так страшен, как хотят они это видеть и показывать другим. По сути это углеводы, которых, как известно, должно быть 50% в ежедневном рационе человека. Ведь углеводы – это главные источники энергии в нашем организме, которая нужна для обеспечения не только физической активности, но и жизненно важных процессов. Поэтому к полноте приводит не хлеб, а его избыток, или лишние порции других углеводных и жирных продуктов. Чтобы употребление хлеба не сказалось на фигуре, его категорически нельзя смешивать с жирами и превышать суточную норму — это не более 100−120 г. Кроме того, полный отказ от хлеба может повлечь за собой ряд неприятных симптомов:

    • Депрессия;

    • Утомляемость;

    • Вспыльчивость;

    • Запоры;

    • Мышечная вялость;

    • Общая интоксикация.

    Это связано с тем, что хлеб является основным источником веществ, поддерживающих адекватную работу нервной системы, а также пищевых волокон, растительного белка.Тем более, что сорта хлеба бывают очень разные, отчего сильно зависит их пищевая ценность.


    Такой разный хлеб


    Всем с детства знаком белый хлеб из муки высшего сорта. Не одна буханка была обкусана детскими зубами по дороге из магазина. Но если в детстве энергия долго в шустрых малышах не засиживалась, то со снижением активности стало заметно, что ничего, кроме пустых калорий этот хлеб не приносит. К тому же, свежевыпеченный, он может стать причиной проблем с пищеварением. Также сюда относятся и хлеба из других злаков, но тоже муки высшего сорта. Другое дело хлеб с отрубями или из цельнозерновой муки. В таком хлебе, помимо крахмала, присутствуют и зерновые оболочки, которые богаты витаминами группы «В», а также витаминами «А» и «Е». Эти витамины жизненно важны для человеческого организма, поэтому их присутствие в рационе просто необходимо. Кроме того, углеводы из таких сортов хлеба усваиваются гораздо медленнее, что не вызывает резких скачков глюкозы, которая, в свою очередь, стремиться либо потратиться, либо отложиться в виде жировых запасов. Но современная пищевая промышленность предлагает также необычные сорта хлеба, которые также могут помочь решить некоторые проблемы с организацией питания. Например, безсолевой хлеб. Такой продукт предназначен для людей с заболеваниями почек или иными, требующими полный отказ от хлористого натрия. Вкус у него, конечно, будет непривычный и мало кому понравится, но для тех людей, которым соль нельзя ни в каком виде, это будет настоящим спасением. Также есть безбелковый хлеб или наоборот – белковый хлеб. Оба они рассчитаны, в первую очередь, на людей с особыми пищевыми потребностями. Особое внимание сейчас уделяется бездрожжевому хлебу. Это связано с убеждением, что термофильные дрожжевые грибку негативно сказываются на работе пищеварительной системы, могут быть причиной дисбактериоза, пищевых аллергий и прочих неприятностей. Некоторое рациональное зерно в таких рассуждениях есть, но полностью отказываться от дрожжей вовсе необязательно, а вот сократить их количество было бы неплохо. И, наконец, не менее модным сейчас считается цельнозерновой хлеб. Готовится он из цельного зерна или из цельнозерновой муки. В любом случае, в такой хлеб попадают внешние оболочки зерна, которые изобилуют витаминами и минеральными веществами. Этот сорт считается наиболее полезным.


    Какой хлеб самый полезный?


    Самым диетическим хлебом можно назвать ржаной. Он низкокалорийный (165 ккал) и содержит в три раза больше клетчатки, чем пшеничный. Он лучше усваивается организмом и благотворно влияет на процесс ускорения обмена веществ и усвоения ценнейших микроэлементов. Ржаная мука содержит особую аминокислоту — лизин, которую мы можем получить только из пищи. Лизин важен для строения и регенерации клеток кожи, мышц, эластичности кровеносных сосудов и производства коллагена.


    Мультизерновой хлеб (250 ккал) выпекается из смеси муки с различными зернами и семенами — от семечек подсолнечника до кондитерского мака — и, как правило, без добавления белой пшеничной муки высшего сорта. Его хорошо есть на завтрак или в первый перекус.


    Овсяный хлеб (260 ккал) имеет приятный специфический вкус и запах. Овсянка, превращаясь в муку, совершенно не теряет своих полезных для здоровья и фигуры качеств: очищает сосуды, выводит лишнюю воду и тем самым снимает отеки, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение. Медь, содержащаяся в хлебе, насыщает ткани организма кислородом и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.


    Хлеб с отрубями (227 ккал) особенно заслуживает внимания. Отруби — это наружная оболочка зерна, богатая витаминами группы В, всеми микроэлементами, присутствующими в хлебе. Отруби уменьшают калорийность хлеба, так как не усваиваются, при этом помогают отрегулировать пищеварение, очищая организм от шлаков, снижают уровень сахара и холестерина в крови, выводят лишнюю воду и ускоряют обмен веществ. Содержание клетчатки в хлебе не должно быть менее 20%.


    Gluten-free


    Глютен, или, как его еще называют, клейковина, — это сложный белок, имеющий свойство клея. Содержится в основном в трех злаках: в пшенице, ржи, ячмене — и в меньшей степени в овсе. Глютен поражает ворсинки кишечника — и это приводит к нарушению процессов пищеварения. 20% населения имеет реакцию на глютен, не зная этого. Людям с непереносимостью глютена лучше отдавать предпочтение хлебу из гречневой, рисовой, кукурузной, льняной, амарантовой муки.


    Как выбрать «правильный» хлеб и сколько его есть?


    Для начала нужно выбрать хлеб. Для этого можно прибегнуть к следующим рекомендациям:

    • Избегать изделий из муки первого и высшего сортов. Из питательных веществ в них остались только белки, жиры и углеводы, причем последних львиная доля. В то же время, такие продукты почти полностью лишены полезных витаминов и минералов, удаленных с шелухой зерна;

    • Отдавать предпочтение цельнозерновому бездрожжевому хлебу, или хотя бы с одним из этих свойств. Такой хлеб несет в себе сложные углеводы, благотворно действует на работу желудочно-кишечного тракта. Также в таких изделиях содержится большое количество витаминов и минералов в их естественном виде;

    • Следует внимательно относиться к срокам хранения и свежести хлеба. Строго не рекомендуется употреблять хлеб, на котором появились признаки плесени, даже если удалить заплесневелые участки, поскольку споры могут распространиться по хлебу и попасть в организм человека;

    • Не нужно избегать хлеба с различными добавками в виде изюма, кураги, кунжута, тмина и прочих пряностей или сухофруктами. Такие буханочки подарят дополнительный заряд энергии и приятный вкус;

    • При потреблении дрожжевого хлеба предпочтительнее выбирать «вчерашний», поскольку в слегка черством хлебе снижается остаточное количество дрожжей, он рекомендуется даже людям с больным желудком;

    • Важно помнить, что иногда калорийным бутерброд делает не сам хлеб, а то, что на него положат. Поэтому если уже было принято решение съесть бутерброд, то пусть он будет с ломтиком отварного или запеченного мяса вместо колбасы.

    А вот норма хлеба будет сильно зависеть от того, каков весь остальной рацион. При достаточном количестве круп, картофеля, овощей потребность в дополнительной порции хлеба отсутствует. При расчете дневной порции углеводов следует иметь в виду, что их доля должна составлять не меньше половины от всего рациона.


    Как кушать хлеб, чтобы похудеть?


    Тут действует принцип «потреблять меньше, чем тратить». При контроле массы тела и сбросе веса от хлеба отказываться полностью нельзя. Можно снизить его количество до 2-3 ломтиков цельнозернового или отрубного в сутки. Также следует обеспечивать разнообразие в своем питании во избежание проявления дефицита некоторых веществ. Такой простой подход позволит не отказывать себе в столь привычном и многими любимом продукте без вреда для фигуры.


    Хлебец хлебу рознь


    В процессе снижения веса многие люди предпочитают заменить в рационе хлеб хлебцами. Это верный шаг, если выбор падает на диетические хлебцы. Самые правильные — это только цельнозерновые. Иногда производитель может добавить отруби, проросшее зерно, сухофрукты. Производятся они на экструдере методом взрыва и прессования цельного зерна. В этом продукте сохранены все составляющие зерна: зародышевый слой и оболочки со всеми полезными свойствами. Это богатый источник «медленных» углеводов, клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов. Например, в 120-граммовой пачке ржаных хлебцев содержится клетчатки больше, чем в шести буханках ржаного хлеба. А вот если в состав входит мука, дрожжи, сахар, то это не хлебцы, а просто сухари, ничем не отличающиеся от хлеба.


    Источник 1
    Источник 2

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Представители родительской общественности встретились с заместителем руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексеем Хрипуном
    Новости / За рубежом
    25 июн 2012, 19:54    0 комментариев
    Представители родительской общественности встретились с заместителем руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексеем Хрипуном
    Они передали чиновнику обращение, в котором настаивают на прекращении реорганизации и укрупнения детских поликлиник в столице....
    Подробнее...
    Риск инфицирования ВИЧ снижают в Югре путем повышения уровня знаний молодежи
    Риск инфицирования ВИЧ снижают в Югре путем повышения уровня знаний молодежи 11 апр 2011, 15:02
    Черный шоколад защищает от болезней сердца
    Черный шоколад защищает от болезней сердца 19 янв 2008, 13:57
    Михальчук: ВИЧ/СПИД наиболее распространен на востоке и юге Украины
    Михальчук: ВИЧ/СПИД наиболее распространен на востоке и юге Украины 02 дек 2008, 16:08
    Скоро откроют причину заикания
    Скоро откроют причину заикания 11 ноя 2008, 13:42
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой