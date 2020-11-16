Хлеб при правильном питании

"МВУ" продолжает публикацию материалов, посвященных правильному питанию. В сегодняшнем выпуске в фокусе внимания – хлеб.





Как же много уважения и любви к хлебу выражается во всех культурах мира! У каждого континента или страны свой хлеб. У европейцев – пшеничный или ржаной, в странах Америки – кукурузный. Причем ни в одной культуре хлеб никогда не считался вредным продуктом. Почему же сейчас так часто стали слышать фразу «я не ем хлеб – слежу за собой»?





Приводит ли хлеб к полноте?





Как часто худеющие барышни категорически отказываются есть хлеб в любом виде, аргументируя это тем, что от него поправляются, это бесполезная еда и подобными доводами. На самом деле хлеб далеко не так страшен, как хотят они это видеть и показывать другим. По сути это углеводы, которых, как известно, должно быть 50% в ежедневном рационе человека. Ведь углеводы – это главные источники энергии в нашем организме, которая нужна для обеспечения не только физической активности, но и жизненно важных процессов. Поэтому к полноте приводит не хлеб, а его избыток, или лишние порции других углеводных и жирных продуктов. Чтобы употребление хлеба не сказалось на фигуре, его категорически нельзя смешивать с жирами и превышать суточную норму — это не более 100−120 г. Кроме того, полный отказ от хлеба может повлечь за собой ряд неприятных симптомов:

Депрессия;

Утомляемость;

Вспыльчивость;

Запоры;

Мышечная вялость;

Общая интоксикация.

Это связано с тем, что хлеб является основным источником веществ, поддерживающих адекватную работу нервной системы, а также пищевых волокон, растительного белка.Тем более, что сорта хлеба бывают очень разные, отчего сильно зависит их пищевая ценность.





Такой разный хлеб





Всем с детства знаком белый хлеб из муки высшего сорта. Не одна буханка была обкусана детскими зубами по дороге из магазина. Но если в детстве энергия долго в шустрых малышах не засиживалась, то со снижением активности стало заметно, что ничего, кроме пустых калорий этот хлеб не приносит. К тому же, свежевыпеченный, он может стать причиной проблем с пищеварением. Также сюда относятся и хлеба из других злаков, но тоже муки высшего сорта. Другое дело хлеб с отрубями или из цельнозерновой муки. В таком хлебе, помимо крахмала, присутствуют и зерновые оболочки, которые богаты витаминами группы «В», а также витаминами «А» и «Е». Эти витамины жизненно важны для человеческого организма, поэтому их присутствие в рационе просто необходимо. Кроме того, углеводы из таких сортов хлеба усваиваются гораздо медленнее, что не вызывает резких скачков глюкозы, которая, в свою очередь, стремиться либо потратиться, либо отложиться в виде жировых запасов. Но современная пищевая промышленность предлагает также необычные сорта хлеба, которые также могут помочь решить некоторые проблемы с организацией питания. Например, безсолевой хлеб. Такой продукт предназначен для людей с заболеваниями почек или иными, требующими полный отказ от хлористого натрия. Вкус у него, конечно, будет непривычный и мало кому понравится, но для тех людей, которым соль нельзя ни в каком виде, это будет настоящим спасением. Также есть безбелковый хлеб или наоборот – белковый хлеб. Оба они рассчитаны, в первую очередь, на людей с особыми пищевыми потребностями. Особое внимание сейчас уделяется бездрожжевому хлебу. Это связано с убеждением, что термофильные дрожжевые грибку негативно сказываются на работе пищеварительной системы, могут быть причиной дисбактериоза, пищевых аллергий и прочих неприятностей. Некоторое рациональное зерно в таких рассуждениях есть, но полностью отказываться от дрожжей вовсе необязательно, а вот сократить их количество было бы неплохо. И, наконец, не менее модным сейчас считается цельнозерновой хлеб. Готовится он из цельного зерна или из цельнозерновой муки. В любом случае, в такой хлеб попадают внешние оболочки зерна, которые изобилуют витаминами и минеральными веществами. Этот сорт считается наиболее полезным.





Какой хлеб самый полезный?





Самым диетическим хлебом можно назвать ржаной. Он низкокалорийный (165 ккал) и содержит в три раза больше клетчатки, чем пшеничный. Он лучше усваивается организмом и благотворно влияет на процесс ускорения обмена веществ и усвоения ценнейших микроэлементов. Ржаная мука содержит особую аминокислоту — лизин, которую мы можем получить только из пищи. Лизин важен для строения и регенерации клеток кожи, мышц, эластичности кровеносных сосудов и производства коллагена.





Мультизерновой хлеб (250 ккал) выпекается из смеси муки с различными зернами и семенами — от семечек подсолнечника до кондитерского мака — и, как правило, без добавления белой пшеничной муки высшего сорта. Его хорошо есть на завтрак или в первый перекус.





Овсяный хлеб (260 ккал) имеет приятный специфический вкус и запах. Овсянка, превращаясь в муку, совершенно не теряет своих полезных для здоровья и фигуры качеств: очищает сосуды, выводит лишнюю воду и тем самым снимает отеки, регулирует уровень холестерина в крови и улучшает пищеварение. Медь, содержащаяся в хлебе, насыщает ткани организма кислородом и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.





Хлеб с отрубями (227 ккал) особенно заслуживает внимания. Отруби — это наружная оболочка зерна, богатая витаминами группы В, всеми микроэлементами, присутствующими в хлебе. Отруби уменьшают калорийность хлеба, так как не усваиваются, при этом помогают отрегулировать пищеварение, очищая организм от шлаков, снижают уровень сахара и холестерина в крови, выводят лишнюю воду и ускоряют обмен веществ. Содержание клетчатки в хлебе не должно быть менее 20%.





Gluten-free





Глютен, или, как его еще называют, клейковина, — это сложный белок, имеющий свойство клея. Содержится в основном в трех злаках: в пшенице, ржи, ячмене — и в меньшей степени в овсе. Глютен поражает ворсинки кишечника — и это приводит к нарушению процессов пищеварения. 20% населения имеет реакцию на глютен, не зная этого. Людям с непереносимостью глютена лучше отдавать предпочтение хлебу из гречневой, рисовой, кукурузной, льняной, амарантовой муки.





Как выбрать «правильный» хлеб и сколько его есть?





Для начала нужно выбрать хлеб. Для этого можно прибегнуть к следующим рекомендациям:

Избегать изделий из муки первого и высшего сортов. Из питательных веществ в них остались только белки, жиры и углеводы, причем последних львиная доля. В то же время, такие продукты почти полностью лишены полезных витаминов и минералов, удаленных с шелухой зерна;

Отдавать предпочтение цельнозерновому бездрожжевому хлебу, или хотя бы с одним из этих свойств. Такой хлеб несет в себе сложные углеводы, благотворно действует на работу желудочно-кишечного тракта. Также в таких изделиях содержится большое количество витаминов и минералов в их естественном виде;

Следует внимательно относиться к срокам хранения и свежести хлеба. Строго не рекомендуется употреблять хлеб, на котором появились признаки плесени, даже если удалить заплесневелые участки, поскольку споры могут распространиться по хлебу и попасть в организм человека;

Не нужно избегать хлеба с различными добавками в виде изюма, кураги, кунжута, тмина и прочих пряностей или сухофруктами. Такие буханочки подарят дополнительный заряд энергии и приятный вкус;

При потреблении дрожжевого хлеба предпочтительнее выбирать «вчерашний», поскольку в слегка черством хлебе снижается остаточное количество дрожжей, он рекомендуется даже людям с больным желудком;

Важно помнить, что иногда калорийным бутерброд делает не сам хлеб, а то, что на него положат. Поэтому если уже было принято решение съесть бутерброд, то пусть он будет с ломтиком отварного или запеченного мяса вместо колбасы.

А вот норма хлеба будет сильно зависеть от того, каков весь остальной рацион. При достаточном количестве круп, картофеля, овощей потребность в дополнительной порции хлеба отсутствует. При расчете дневной порции углеводов следует иметь в виду, что их доля должна составлять не меньше половины от всего рациона.





Как кушать хлеб, чтобы похудеть?





Тут действует принцип «потреблять меньше, чем тратить». При контроле массы тела и сбросе веса от хлеба отказываться полностью нельзя. Можно снизить его количество до 2-3 ломтиков цельнозернового или отрубного в сутки. Также следует обеспечивать разнообразие в своем питании во избежание проявления дефицита некоторых веществ. Такой простой подход позволит не отказывать себе в столь привычном и многими любимом продукте без вреда для фигуры.





Хлебец хлебу рознь





В процессе снижения веса многие люди предпочитают заменить в рационе хлеб хлебцами. Это верный шаг, если выбор падает на диетические хлебцы. Самые правильные — это только цельнозерновые. Иногда производитель может добавить отруби, проросшее зерно, сухофрукты. Производятся они на экструдере методом взрыва и прессования цельного зерна. В этом продукте сохранены все составляющие зерна: зародышевый слой и оболочки со всеми полезными свойствами. Это богатый источник «медленных» углеводов, клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов. Например, в 120-граммовой пачке ржаных хлебцев содержится клетчатки больше, чем в шести буханках ржаного хлеба. А вот если в состав входит мука, дрожжи, сахар, то это не хлебцы, а просто сухари, ничем не отличающиеся от хлеба.