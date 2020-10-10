Свекла спасает от множества болезней, убеждены исследователи

"Медицинский вестник Украины" акцентирует внимание читателей на следующем факте. В свете современных научных открытий, многие простые и хорошо известные овощи обретают второе рождение для использования их полезных свойств в диетических рекомендациях.

Как передает РИА "Новости", западные диетологи обратили внимание на свеклу. Ее следует употреблять в пищу сырой или запеченной. Эксперты считают, что это отличный продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.



В свекле содержится много клетчатки, витаминов А и С, тиамина, ниацина, железа, кальция, фосфора и белка. На 100 граммов свеклы приходится множество активных веществ - более 128 миллиграммов алкалоидов, 16 миллиграммов растительных стероидов, 6 миллиграммов флавоноидов, 115 миллиграммов терпеноидов, 3 миллиграмма сапонинов и 11 миллиграммов бета-каротина.



Все это позволяет свекле предотвращать внутреннее воспаление, регулировать кровяное давление, одновременно усиливая естественную детоксикацию (отфильтровывание токсинов печенью). Параллельно свекла снижает уровень холестерина и улучшает функционирование кишечника за счет клетчатки.