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    » » » Свекла спасает от множества болезней, убеждены исследователи

    Свекла спасает от множества болезней, убеждены исследователи

    10 окт 2020, 16:30    Lidia
    0 комментариев    48 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" акцентирует внимание читателей на следующем факте. В свете современных научных открытий, многие простые и хорошо известные овощи обретают второе рождение для использования их полезных свойств в диетических рекомендациях. 


    Как передает РИА "Новости", западные диетологи обратили внимание на свеклу. Ее следует употреблять в пищу сырой или запеченной. Эксперты считают, что это отличный продукт для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

    В свекле содержится много клетчатки, витаминов А и С, тиамина, ниацина, железа, кальция, фосфора и белка. На 100 граммов свеклы приходится множество активных веществ - более 128 миллиграммов алкалоидов, 16 миллиграммов растительных стероидов, 6 миллиграммов флавоноидов, 115 миллиграммов терпеноидов, 3 миллиграмма сапонинов и 11 миллиграммов бета-каротина.

    Все это позволяет свекле предотвращать внутреннее воспаление, регулировать кровяное давление, одновременно усиливая естественную детоксикацию (отфильтровывание токсинов печенью). Параллельно свекла снижает уровень холестерина и улучшает функционирование кишечника за счет клетчатки.



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