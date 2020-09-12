Диетологи назвали каши, которые намного полезнее гречки

"Медицинский вестник Украины" констатирует, что рацион питания во многом продолжает оставаться зависимым от устоявшихся стереотипов. Когда речь заходит о крупах, зачастую в первую очередь ориентируются на употреблении гречки, риса и овсяных хлопьев. Не оспаривая их полезность, наше издание предоставляет советы диетологов, призванные внести разнообразие в ассортимент продуктов и способствовать поддержанию и укреплению здоровья.

Диетологи рассказали о пяти кашах, которые еще более полезны, чем гречка. К этому списку относятся довольно экзотические для наших широт крупы: злаки киноа, камут, сорго, тэфф, амарант.

Если говорить о киноа, то эта крупа чрезвычайно насыщена полезными жирами омега-3. Например, 100 граммов такой крупы обеспечивают 15% необходимой человеку суточной дозы этих жирных кислот.

В киноа есть много лизина (25% суточной нормы), который отлично борется с выпадением волос и анемией.

Камут - это сорт пшеницы. В 100 граммах этой крупы содержится до 11 граммов белка, 8 граммов клетчатки (более 30% среднесуточной нормы). Также там присутствует никотиновая кислота, которая играет важную роль для гормонального баланса, крепкой нервной системы, переработки жиров, углеводов.

Крупа сорго - также рекордсмен по содержанию микроэлементов. Она содержит большое количество белка, тиамина (витамина B1), поддерживающего работу сердца, мышц тела, а также витаминов В2, В6. Благодаря им улучшается состояние ногтей, волос, активизируется обмен веществ.



Тэфф - это злак, который будет находкой для тех, у кого аллергия на глютен. Крупа наполнена витамином C, способствующим выработке коллагена, росту новых кровяных телец, укреплению мышечной ткани. А помимо этого - лизином, который необходим для роста волос, корректной выработки кровяных телец, и растительным белком.

содержит больше белка, чем гречка (25% суточной нормы). Также в крупе много лизина и витаминов группы B. Амарант является мощным иммуностимулятором.