Чому виникає целюліт та як зменшити його прояви

Целлюлит начинает развиваться ещё в детском и подростковом возрасте, его проявления в возрасте 20-35 лет присутствуют уже у 75% женщин, а после 35 лет - более чем у 90%, при этом у половины из них целлюлит достигает такой стадии, что является серьёзной эстетической проблемой. "Медицинский вестник Украины" сегодня представляет рекомендации экспертов МОЗ Украины относительно данной проблемы.

Целюліт з’являється незалежно від віку - частіше у жінок, рідше у чоловіків. Водночас він досить сильно впливає на сприйняття свого тіла та самооцінку. Розповідаємо, що варто знати про целюліт, чому він виникає та як із ним боротися.

3 факти про целюліт:

Більшість косметичних засобів у боротьбі з целюлітом малоефективні, а процедури слід робити постійно.

Целюліт — це не хвороба і не вада, а досить звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Водночас він буває різним за градацією, тому “запускати” та повністю його ігнорувати не варто.

Термін “целюліт” початково використовували для позначення запалення сполучної тканини в шкірі. Іншою та більш коректною назвою є гіноїдна ліподистрофія, тобто зміна жирової тканини. http://bit.ly/3245XBs. Але у тексті вживатимемо загальновідоме “целюліт”.

ЧОМУ ВИНИКАЄ ЦЕЛЮЛІТ

Целюлітом зараз називають видимі прояви жирової тканини, коли шкіра з вигляду нагадує цедру апельсину. Він з’являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об’єм жирової тканини завеликий.

У чоловіків сполучна тканина в шкірі нагадує сітку, а в жінок смужки. Сітка краще витримує тиск жирової тканини. Також з віком у шкірі утворюється менше колагену — молекул, що забезпечують пружність та еластичність шкіри. Тож смужки починають тримати жирову тканину ще гірше.

У нашому тілі жирові клітини по-різному запасають та віддають жир. На стегнах і ногах переважають альфа-адреналові рецептори. Коли на них діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість, на обличчі чи в жирові тканині молочних залоз переважають бета-рецептори. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім. Отже, стегна і сідниці, можна сказати, приречені на ріст.

Ще однією причиною целюліту є локальна ішемія жирової тканини, тобто брак крово- та лімфопостачання. Показано, що збільшення ваги викликає в жировій тканині брак кисню, на який вона реагує зміною в експресії генів — там активується транскрипційний фактор HIF-1 (hypoxia inducible factor 1), який запускає певні гени. Зміни в їхній роботі дещо нагадують зміни в деяких пухлинах. Це призводить до спотворення структури жирової тканини. Цікаво, що в жінок із мутацією в гені HIF-1 немає целюліту, або він дуже слабко виражений. http://bit.ly/3245XBs

У міру прогресу целюліту, змінюється стан сполучної тканини довкола жирових клітин — так часточки стають більш помітними чи відчутними на дотик. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення. http://bit.ly/2Yn1EyF

Тож з одного боку целюліт — це цілком фізіологічно. З іншого боку, якщо він супроводжує надлишкову вагу, і є наслідком малорухливого способу життя, нездорового раціону чи хибно підібраного одягу, то слід вжити заходів. Не заради “краси”, а заради здоров’я.

Коли ми їмо багато вуглеводів, особливо солодощів, і споживаємо алкоголь виникає так звана гіперінсулінемія — стан, коли рівень гормону інсуліну часто підвищується. Згодом це може призвести до діабету 2-го типу. Він також посилює і прояви целюліту.

Крім цього, надлишок калорій викликає утворення гормону лептину та зниження рівня гормону адипонектину. Їх обох виділяє жирова тканина. Високий рівень лептину також викликає ішемію — в судинах гірше виділяється закис азоту, потрібний для їхнього розширення. Нам знайомі ці ефекти: утворення закису азоту і розширення судин викликає таблетка нітрогліцерину та відомі ліки для стимуляції ерекції. http://bit.ly/3245XBs

Брак фізичних навантажень проявляється і як набір ваги, і як вторинна ішемія жирової тканини. Підшкірному жиру бракує кровопостачання, і целюліт посилюється.

Високі дози естрогенів, що виділяються у жінок під час вагітності, приміром, та тих, що надходять ззовні у вигляді гормональної терапії чи контрацептивів — також підсилюють прояви целюліту.

ЯК ЗМЕНШИТИ ПРОЯВИ ЦЕЛЮЛІТУ

Є процедури, що вважаються ефективними, хоча їхній ефект тимчасовий. Це лімфодренаж та масаж, постановка банок (це посилює циркуляцію лімфи та крові), хірургічне втручання в структуру сполучної тканини, лазерна корекція структури жирової тканини. http://bit.ly/2Yn1EyF

А це можна робити щодня самостійно:

Не носіть білизну, що стягує та “корегує” фігуру, тісні колготки, легінси та штани

Що більше і триваліше стиснення, то гірша циркуляція лімфи та крові, менше постачання кисню в жирову тканину і шкіру, та менше утворення колагену.

Робіть силові вправи

Глибокі присідання з вагою та відтисканнями ногами лежачи допоможуть сформувати м'язовий рельєф, що підтримуватиме жирову тканину.

Більше рухайтеся і намагайтеся не сидіти чи стояти тривалий час

Сидіння і стояння пов’язані не лише з целюлітом, а й з більш небезпечними станами, як-от варикозне розширення вен та ожиріння. Більше рухатися — це і підійматися сходами замість ліфта, і ходити пішки, і присідати під час перегляду фільмів. Навіть біг в малому темпі буде діяти як лімфодренажний масаж для ніг та сідниць.

Киньте курити

Куріння також збільшує ризики ішемії, тобто брак кровопостачання кінцівок та жирової тканини. Куріння також впливає на експресію генів, залучених в розвиток целюліту, особливо в генетично-схильних жінок. Тож порада покинути куріння — це не просто одне із правил здорового способу життя, яке про всяк випадок радять. Це високий рівень доказовості протицелюлітних заходів.

Стежте за раціоном та підтримуйте здорову вагу

Навіть при нормальному індексі маси тіла (меншому за 25) целюліт цілком можливий. Але ймовірно, його прояви будуть значно менш помітні. Пам’ятайте, що збалансований раціон та, як наслідок, здорова вага є кращою гарантією відсутності серцево-судинних хвороб, депресії, деменції чи раку, ніж ідеально рівна шкіра. Ваша мета: бути здоровими і впевненими в собі.

Усуньте з раціону джерела ксеноестрогенів

Це сполуки, що надходять з їжі чи пластику, та імітують дію наших власних гормонів. Ксеноестрогени є в молоці корів, яких доїли під час вагітності, в деяких консервантах, які запобігають прогорканню жирів в печиві та інших готових продуктах, червоних морепродуктах (які мають яскраве червоне забарвлення, бо їх обробили, щоб не втрачався колір) та сої. Ксеноестрогени вважають однією з причин раннього прояву целюліту в підлітків, а також в чоловіків.

Обирайте креми з ретиноїдами — і для сідниць, і для обличчя

Саме ретиноїди сприяють утворенню колагену і підтримці підшкірної сполучної тканини в адекватному стані. http://bit.ly/2Yn1EyF. Іншим компонентом, що може надходити до шкіри ззовні і діяти, є вітамін С. Це кофактор синтезу колагену і захисник від вільнорадикальних процесів, що відбуваються в тканині, якій бракує кисню (чи є надлишок). Вітаміну С багато в ягодах — робіть з них маски.

Використовуйте кавову гущу для догляду за шкірою

У ній міститься кофеїн — одна з речовин, що входить до складу протицелюлітних кремів. Кавовий пілінг добре стимулює кровообіг в шкірі, а це також потрібно для зменшення проявів целюліту.

Не переймайтеся через целюліт, бо це не хвороба. Перейматися взагалі шкідливо, бо це підвищує рівень кортизолу, порушує сон і тим самим послаблює імунітет та сприяє набору ваги. Але це не означає, що будь-яка вага є здоровою і себе слід беззастережно приймати, які є. Любов до себе означає піклування.