Исследователи продемонстрировали важность контроля веса во время беременности

Аспекты рационального питания и контроль массы тела беременной играют чрезвычайную роль в будущем развитии нервной системы ребенка, что наглядно демонстрируют публикуемые "Медицинским вестником Укаины" результаты научного исследования.

Как сообщает Medical Dialogues со ссылкой на Медицинскую школу Гроссмана Нью-Йоркского университета, ожирение у будущих матерей может препятствовать развитию мозга детей, начиная со второго триместра беременности.



Эксперты привлекли к исследованию 109 женщин с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 47. Согласно принятым нормам, "избыточный вес" - ИМТ 25 или выше, а "ожирение" - ИМТ 30 и выше. Все женщины были на 6-9 месяце беременности. Было проведено сканирование мозга плодов и зафиксирован ИМТ матерей.



Новое исследование связало высокий ИМТ матери с изменениями в двух областях мозга плода - префронтальной коре и передней части островковой доли. Эти регионы играют ключевую роль в принятии решений и поведении, а сбои в их работе ранее связывались с синдромом дефицита внимания, аутизмом и перееданием.