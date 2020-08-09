Разработана новая методика ранней диагностики преэклампсии у беременных

Об этом пишет MedicalXpress.





Учёные обнаружили два новых биомаркера, накопление которых в организме при беременности сигнализирует о повышенных шансах развития одного из распространенных (и опаснейших (!), - прим. "МВУ") осложнений – преэклампсии.





Описание своего исследования медики опубликовали в журнале Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.





Преэклампсия (ПЭ) представляет собой довольно распространённую патологию развития плода, часто проявляющуюся на последних месяцах беременности. При её появлении в организме женщины резко поднимается давление в сосудах, что приводит к гибели кровяных клеток и серьёзному нарушению работы печени и почек.





Ранее биологи уже находили некоторые участки ДНК, изменения в которых были связаны с развитием патологии. – например, гены sFlt-1 и PIGF. Однако изменения в их активности помогали предсказать развитие болезни лишь за несколько недель до проявления её первых серьёзных последствий.





Буквально несколько дней тому назад учёные из Технологического университета Сиднея обнаружили два белка, по активности которых можно предсказывать появление ПЭ. Ими оказались гены CD44 и FKBPL.





В перспективе открытие поможет спасти жизни многих женщин, которых ежегодно умирают от подобного осложнения беременности.





"Медицинский вестник Украины", иллюстрируя актуальность научного открытия, приводит следующую неутешительную статистику. В глобальном масштабе на долю ПЭ приходится около 14% материнской смертности; артериальная гипертензия в виде ПЭ развивается у 4-5% беременных в Украине; две трети всех беременных с ПЭ – это молодые здоровые первобеременные женщины; ПЭ – причина 10-12% преждевременных родов.