Медные маски - прорыв в защите от коронавируса

"МВУ" с радостью сообщает о новом изобретении высокоэффективного средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции.





К концу года в распоряжение британских врачей поступят защитные с наномедным слоем, убивающим коронавирус, передает The Daily Mail. Маски для лица используются для предотвращения распространения коронавируса от одного человека к другому за счет улавливания капель слюны, содержащих вирус.



Хотя стандартные трехслойные хирургические маски довольно эффективны, вирус может выжить на их поверхности. Сотрудники Университета Ноттингем Трент разработали маску, материал которой убивает 90% частиц коронавируса менее чем за час. И секрет кроется в меди. Этот металл давно известен своими противовирусными свойствами.



Специалисты усилили данные свойства, обратившись к нанотехнологиям. Был получен слой наночастиц меди, который в новой маске расположился между двумя фильтрующими слоями и двумя водонепроницаемыми листами. Ионы меди моментально высвобождаются при контакте с коронавирусом. При этом инактивированный вирус оказывается заблокированным между фильтрующими слоями, что гарантирует безопасную утилизацию маски и защиту, как носящему, так и окружающим его людям.



Похожую идею зашиты от коронавируса выдвинули исследователи Массачусетского технологического института. Недавно они представили концепцию лицевой маски с питанием от батареек и нагревающейся медной сеткой. Такая маска была бы идеальной для ситуаций, когда риск заражения вирусом высок, например, в медицинских учреждениях или в переполненном общественном транспорте.