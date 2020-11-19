Защититься от синдрома эмоционального выгорания при активном использовании интернета возможно

"МВУ" представляет данные исследования о необходимости рационального использовании современных информационных технологий в период реалий пандемии COVID – 19.

В связи с практикой самоизоляции и удаленной работой люди начали проводить много времени перед экраном компьютера, планшета, телефона. Это провоцирует сильный стресс, говорят специалисты. Эксперты предупреждают о повышенном риске развития эмоционального истощения и выгорания. Группа ученых из США, Великобритании и Ливана рассказала, как противостоять этим негативным эффектам.Во-первых, они призывают СМИ активно распространять информацию о стрессе и выгорании, связанных с пандемией, с целью информирования общественности. Аналогичную функцию должны выполнять телеведущие, кинозвезды и спортсмены, пользующиеся популярностью у молодежи. Это позволит сформировать у молодых людей правильное отношение к гаджетам. Также эксперты советуют чаще делать перерывы в работе, онлайн-лекциях и конференциях. В противном случае, нагрузка на глаза будет слишком большой - врачи не исключают рост числа пациентов с болезнями глаз. С этой точки зрения, обучающий аудиоконтент (подкасты) могут быть отличной альтернативой.Очень полезны дыхательные упражнения, медитация, практики йоги, выполняемые между онлайн-сессиями, с точки зрения уменьшения стресса и тревожности. Полезным будет избавление от вредных привычек. Известно: курильщики, находящиеся в тяжелом стрессе, склонны к еще более активному курению во время пандемии. Само по себе курение связывают с депрессией, тревогой, суицидальными мыслями и плохими результатами обучения. В свою очередь, кофеин способен усиливать психические расстройства, тревожность.Необходимо предоставить людям возможность поделиться своими чувствами и психологическими трудностями для своевременного оказания помощи, говорят эксперты. Также важно изучать эпидемиологические закономерности и тенденции, связанные с телекоммуникациями, сопутствующим стрессом и эмоциональным выгоранием.