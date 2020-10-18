Неврологи говорят о способности COVID-19 вызывать особые аномалии

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения
Новости / Пишут, что...
18 окт 2020, 17:08
Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения
  "Медицинский вестник Украины" сообщает интересную информацию о гендерных...
15:05 Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
19:07 Генетики по-новому посмотрели на лечение ВИЧ – инфекции Пишут, что... / Инфекционный контроль
09:32 Новое лекарство против рака демонстрирует высокую эффективность Новости / Фармновости
09:31 Витамин С - спасение от возрастного сокращения мышечной массы? Новости дня / Гигиена питания
09:27 В Украине 42% мужчин не доживают до 65 лет В Украине / Это интересно
09:22 МОЗ України оновило табелі оснащення всієї системи екстреної медичної допомоги В Украине / Минздрав Украины / Разное
12:50 Ароматерапия способна повысить успеваемость школьников Пишут, что... / Детство
12:47 Свиньи помогут ученым найти путь к спасению пациентов, нуждающихся в новой печени Пишут, что... / Это интересно
12:41 В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски в период пандемии COVID-19 Новости дня / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » Неврологи говорят о способности COVID-19 вызывать особые аномалии

    Неврологи говорят о способности COVID-19 вызывать особые аномалии

    18 окт 2020, 17:06    admin
    0 комментариев    80 просмотров

     

    "Медицинский вестник" представляет вниманию читателей важный дискуссионный материал о негативном влиянии COVID – 19 на ЦНС.


    Бразильские медики предупреждают: коронавирус способствует гибели нейронов в коре головного мозга, даже у пациентов, которым не требовалась госпитализация в связи с тяжестью инфекции. По мнению специалистов, коронавирус способен провоцировать развитие шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Анализ показал: вирус поражает астроциты - клетки, регулирующие активность нейронов, участвующие в их питании, а также  и во множестве других процессов.

    Это приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Итогом могут стать изменения настроения. По замечаниям медиков, неврологические симптомы наблюдались у многих людей, давно вылечившихся от коронавируса. Головная боль, судороги, повышенная сонливость, снижение качества памяти, потеря вкуса и обоняния сохранялись около двух месяцев после выздоровления.

    Врачи признают: пока они не могут сказать, насколько опасны выявленные повреждения мозга, как долго они сохраняются и являются ли обратимыми. Они планируют проследить за группой пациентов минимум три года, чтобы выяснить, повышает ли коронавирус риск развития дегенеративных заболеваний, в частности, у лиц, имеющих генетическую предрасположенность.

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Девайс размером с кредитную карту позволил ученым «вырастить» раковые клетки вне человеческого тела
    Статьи / Мы и технический прогресс
    25 авг 2020, 14:43    0 комментариев
    Девайс размером с кредитную карту позволил ученым «вырастить» раковые клетки вне человеческого тела
      "Медицинский вестник Украины" сообщает об очередном успехе в борьбе с онкологическими заболеваниями....
    Подробнее...
    Количество больных наркоманией в Мурманской области снизилось на шесть процентов
    Количество больных наркоманией в Мурманской области снизилось на шесть процентов 04 апр 2008, 13:03
    Novo Nordisk A/S подала заявку на регистрацию liraglutide для лечения СД II типа
    Novo Nordisk A/S подала заявку на регистрацию liraglutide для лечения СД II типа 29 май 2008, 12:56
    Оперативная информация на 9 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине
    Оперативная информация на 9 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине 09 апр 2020, 10:52
    Некачественные лекарства выпускаются в России из-за отсутствия системы управления качеством и недостаточной подготовки специалистов - Росздравнадзор
    Некачественные лекарства выпускаются в России из-за отсутствия системы управления качеством и недостаточной подготовки специалистов - Росздравнадзор 21 фев 2008, 14:32
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой