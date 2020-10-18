Неврологи говорят о способности COVID-19 вызывать особые аномалии

"Медицинский вестник" представляет вниманию читателей важный дискуссионный материал о негативном влиянии COVID – 19 на ЦНС.

Бразильские медики предупреждают: коронавирус способствует гибели нейронов в коре головного мозга, даже у пациентов, которым не требовалась госпитализация в связи с тяжестью инфекции. По мнению специалистов, коронавирус способен провоцировать развитие шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Анализ показал: вирус поражает астроциты - клетки, регулирующие активность нейронов, участвующие в их питании, а также и во множестве других процессов.Это приводит к существенным изменениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Итогом могут стать изменения настроения. По замечаниям медиков, неврологические симптомы наблюдались у многих людей, давно вылечившихся от коронавируса. Головная боль, судороги, повышенная сонливость, снижение качества памяти, потеря вкуса и обоняния сохранялись около двух месяцев после выздоровления.Врачи признают: пока они не могут сказать, насколько опасны выявленные повреждения мозга, как долго они сохраняются и являются ли обратимыми. Они планируют проследить за группой пациентов минимум три года, чтобы выяснить, повышает ли коронавирус риск развития дегенеративных заболеваний, в частности, у лиц, имеющих генетическую предрасположенность.