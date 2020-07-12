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    » » Инновационные лейкопластыри меняют цвет при контакте с супербактериями

    Инновационные лейкопластыри меняют цвет при контакте с супербактериями

    12 июл 2020, 10:05    Lidia
    0 комментариев    39 просмотров
     
    Проблема устойчивости патогенных микроорганизмов к антибиотикам приобретает всё большую актуальность. "МВУ" полностью разделяет озабоченность специалистов и хочет познакомить читателей с информацией об определенных достижениях в лечении инфекций, вызванных супербактериями.


    Повышенное использование дезинфицирующих средств для рук в условиях пандемии Covid-19 может привести к росту антибиотикорезистентности бактерий, при этом определение именно таких устойчивых штаммов необходимо для эффективного лечения бактериальных инфекций. Для решения этой проблемы ученые из научно-технического университета Китая разработали умный лейкопластырь, который меняет цвет при контакте с супербактериями.


    Китайские ученые создали лейкопластырь с металлорганической каркасной структурой, которую наполнили различными цветными веществами, например, бромфеноловым синим, меняющим цвет на желтый в более кислой среде – как известно, при бактериальной инфекции pH кожи снижается. Также они воспользовались ферментом бета-лактамаза, который разрушает распространенные антибиотики типа пенициллина и нитроцефина. При разрушении нитроцефина он меняет цвет с желтого на красный, поэтому если лейкопластырь наклеить на рану, зараженную антибиотикорезистентной бактериальной инфекцией, то он станет красным, а если в ране находятся антибиотикочувствительные бактерии, то пластырь становится желтым. Если же в ране нет инфекции, он остается бесцветным.


    Для лечения бактериальных инфекций ученые применили терапию без использования антибиотиков – УФ-излучение, повреждающее ДНК клеток бактерий. При этом металлорганическая структура нового лейкопластыря способствует созданию активных форм кислорода, которые проделывают в бактериальных мембранах отверстия при лечении инфекций УФ-излучением.


    Эффективность изобретения была продемонстрирована при лечении мышей, раны которых были инфицированы E.coli: всего за несколько дней лейкопластыри изменили цвет на желтый или красный (в случае с антибиотикорезистентными штаммами E.coli), а УФ-излучение позволило убить инфекцию и вылечить раны.



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