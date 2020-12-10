Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола
Фармновости / Вспышка вируса Эболы / Инфекционный контроль
10 дек 2020, 21:20
В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола
  "Медицинский вестник Украины" информирует об одобрении  FDA (США)...
21:15 Астма и пищевые аллергии в детстве связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника Новости / Пишут, что...
20:33 Как может закончиться пандемия COVID-19 — The Guardian Новости дня / Коронавирус
17:07 Феномен Баадера-Майнхоф: когда информация преследует Пишут, что... / Разное
18:53 Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой Пишут, что... / Детство / Неврология
18:50 В яде осы обнаружено спасение от самых стойких бактериальных инфекций Новости / Новости дня
14:36 Исследователи заявляют об исключительном вреде марихуаны Пишут, что... / Калейдоскоп
14:20 Возбудитель скарлатины мутировал и стал намного опаснее Новости дня / Инфекционный контроль
12:51 "Гормон любви" стоит за проблемами с ЖКТ на фоне стресса Пишут, что... / Разное
12:48 Опубликованы результаты компьютерного моделирования, доказывающие неэффективность пластиковых защитных щитков в условиях пандемии COVID -19 Новости дня / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Астма и пищевые аллергии в детстве связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника

    Астма и пищевые аллергии в детстве связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника

    10 дек 2020, 21:15    Lidia
    0 комментариев    26 просмотров
     
    "Медицинский вестник Украины" сообщает о результатах исследовательской работы шведских ученых, доказавших связь пищевой аллергии и бронхиальной астмы в детском возрасте с развитием синдрома раздраженного кишечника в подростковом периоде.

    Авторы исследования, представленного на конференции UEG Week Virtual 2020, выяснили, что астма и гиперчувствительность к пище в возрасте 12 лет связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника (СРК) к 16 годам жизни.


    Шведские ученые проанализировали данные о здоровье 2770 детей в возрасте от рождения до 16 лет и выяснили, что те дети, которые в 16 лет имели диагноз СРК, с большей долей вероятности в 12 лет страдали от астмы (11,2% против 6,7%). Кроме того, почти половина 16-летних детей с СРК (40,7%) сообщала о повышенной чувствительности к пищевым продуктам в 12-летнем возрасте (в сравнении с 29,2% детей без СРК).


    «Результаты исследования говорят о том, что есть общая патофизиология между связанными с аллергией заболеваниями и синдромом раздраженного кишечника у подростков, – комментирует доктор Джессика Сьёлунд из медицинского института Университета Гётеборга. – Мы предполагали, что аллергия и иммунная дисрегуляция играют роль в развитии СРК, но данные предыдущих исследований были противоречивыми. Новые данные позволят разработать новые методы лечения СРК у подростков за счет воздействия на неспецифичные воспалительные процессы, наблюдаемые при этих заболеваниях».


    Синдром раздраженного кишечника – одно из наиболее распространенных функциональных нарушений пищеварения, поражающее каждого десятого. Заболевание может быть весьма инвалидизирующим, поскольку сопровождается коликами в животе, метеоризмом, диареей или, наоборот, запорами. При этом пациенты часто встречаются с трудностями в правильной постановке диагноза, в результате чего только 1 из 3 человек, страдающих СРК, получает необходимое лечение.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    К метаболическим нарушениям печени
    Статьи / Калейдоскоп
    28 дек 2014, 17:08    0 комментариев
    К метаболическим нарушениям печени
    Считается, что около 10 процентов заболеваний печени приходится на метаболические нарушения, связанные с ожирением, диабетом,...
    Подробнее...
    Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении основных показателей федерального бюджета на 2008-2010 годы
    Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении основных показателей федерального бюджета на 2008-2010 годы 05 фев 2008, 11:58
    В Самарской области утвержден перечень ЛС для оказания региональной лекарственной поддержки
    В Самарской области утвержден перечень ЛС для оказания региональной лекарственной поддержки 12 мар 2008, 17:30
    В Красноярском краевом госпитале заработает новое оборудование для пациентов, страдающих нарушением двигательной функции
    В Красноярском краевом госпитале заработает новое оборудование для пациентов, страдающих нарушением двигательной функции 01 окт 2008, 15:58
    По ту сторону баррикад: жизнь глазами нейрохирургов
    По ту сторону баррикад: жизнь глазами нейрохирургов 13 июл 2020, 12:56
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой