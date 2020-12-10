Астма и пищевые аллергии в детстве связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника

Авторы исследования, представленного на конференции UEG Week Virtual 2020, выяснили, что астма и гиперчувствительность к пище в возрасте 12 лет связаны с повышенным риском развития синдрома раздраженного кишечника (СРК) к 16 годам жизни.

Шведские ученые проанализировали данные о здоровье 2770 детей в возрасте от рождения до 16 лет и выяснили, что те дети, которые в 16 лет имели диагноз СРК, с большей долей вероятности в 12 лет страдали от астмы (11,2% против 6,7%). Кроме того, почти половина 16-летних детей с СРК (40,7%) сообщала о повышенной чувствительности к пищевым продуктам в 12-летнем возрасте (в сравнении с 29,2% детей без СРК).

«Результаты исследования говорят о том, что есть общая патофизиология между связанными с аллергией заболеваниями и синдромом раздраженного кишечника у подростков, – комментирует доктор Джессика Сьёлунд из медицинского института Университета Гётеборга. – Мы предполагали, что аллергия и иммунная дисрегуляция играют роль в развитии СРК, но данные предыдущих исследований были противоречивыми. Новые данные позволят разработать новые методы лечения СРК у подростков за счет воздействия на неспецифичные воспалительные процессы, наблюдаемые при этих заболеваниях».

Синдром раздраженного кишечника – одно из наиболее распространенных функциональных нарушений пищеварения, поражающее каждого десятого. Заболевание может быть весьма инвалидизирующим, поскольку сопровождается коликами в животе, метеоризмом, диареей или, наоборот, запорами. При этом пациенты часто встречаются с трудностями в правильной постановке диагноза, в результате чего только 1 из 3 человек, страдающих СРК, получает необходимое лечение.