Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией

"Медицинский вестник Украины" сообщает о открытии субстанций – потенциальных кандидатов на роль препаратов для эффективного лечения ротавирусной и норовирусной инфекций.

По словам исследователей Института биомедицинских наук университета Джорджии, комбинация двух веществ, выделяемых иммунной системой, может вылечить и предотвратить ротавирусную инфекцию, а также потенциально вылечить другие вирусные инфекции, поражающие эпителиальные клетки кожи, сосудов, мочевыводящих путей, передает Medical Express.



Ротавирус, вызывающий тяжелую, опасную для жизни диарею у детей раннего возраста и умеренное желудочно-кишечное расстройство у взрослых, ежегодно приводит к тысячам случаев смерти детей, особенно в развивающихся странах. Это РНК-вирус, который, в первую очередь, поражает эпителиальные клетки кишечника.



Вещества, привлекшие внимание ученых, - интерлейкин 18 (IL-18) и интерлейкин 22 (IL-22). Как показали эксперименты с грызунами, введение IL-18 и IL-22 препятствовало ротавирусу с помощью механизмов, которые включали активацию рецепторов в кишечном эпителиальном слое. Это приводило к быстрому избавлению от ротавируса, даже если иммунная защита хозяина была сильно ослаблена. Терапия также оказалась эффективной в отношении норовируса, вызывающего рвоту и диарею.