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Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией
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21 ноя 2020, 15:54
Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией
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    » » » Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией

    Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией

    21 ноя 2020, 15:54    Lidia
    0 комментариев    69 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает о открытии субстанций – потенциальных кандидатов на роль препаратов для эффективного лечения ротавирусной и норовирусной инфекций.


    По словам исследователей Института биомедицинских наук университета Джорджии, комбинация двух веществ, выделяемых иммунной системой, может вылечить и предотвратить ротавирусную инфекцию, а также потенциально вылечить другие вирусные инфекции, поражающие эпителиальные клетки кожи, сосудов, мочевыводящих путей, передает Medical Express.

    Ротавирус, вызывающий тяжелую, опасную для жизни диарею у детей раннего возраста и умеренное желудочно-кишечное расстройство у взрослых, ежегодно приводит к тысячам случаев смерти детей, особенно в развивающихся странах. Это РНК-вирус, который, в первую очередь, поражает эпителиальные клетки кишечника.

    Вещества, привлекшие внимание ученых, - интерлейкин 18 (IL-18) и интерлейкин 22 (IL-22). Как показали эксперименты с грызунами, введение IL-18 и IL-22 препятствовало ротавирусу с помощью механизмов, которые включали активацию рецепторов в кишечном эпителиальном слое. Это приводило к быстрому избавлению от ротавируса, даже если иммунная защита хозяина была сильно ослаблена. Терапия также оказалась эффективной в отношении норовируса, вызывающего рвоту и диарею.



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