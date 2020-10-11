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Ароматерапия способна повысить успеваемость школьников
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11 окт 2020, 12:50
Ароматерапия способна повысить успеваемость школьников
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    » » » Ароматерапия способна повысить успеваемость школьников

    Ароматерапия способна повысить успеваемость школьников

    11 окт 2020, 12:50    Lidia
    0 комментариев    29 просмотров

     

    К началу учебного года "Медицинский вестник Украины" предлагает краткую информацию о полезном свойстве ароматерапии.


    Фрайбургский университет провел необычные эксперименты с участием 54 шестиклассников. Сначала добровольцев просили положить ароматические палочки с запахом розы на свои рабочие столы. Это требовалось сделать дома во время заучивания английских слов. Эти же палочки позднее требовалось разместить рядом с кроватью перед отходом ко сну.

    В другом эксперименте добровольцы размещали палочки с ароматом розы на своих партах в классе на тестировании по английскому языку. Показатели учащихся сравнивали с данными, собранными в дни, когда палочки не использовались. Итак, если палочки применялись и в фазе заучивания, и в фазе сна, школьники на 30% лучше справлялись с тестами. Если же аромат розы присутствовал и во время тестирования, заученные слова вспоминались еще лучше.

    По мнению ученых, запах розы работает как сигнальная метка, которая помогает мозгу записывать и извлекать новую информацию из памяти. Впрочем, в качестве стимула может выступать не только аромат розы, но и другие сильные узнаваемые запахи.



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