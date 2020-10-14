Генетики по-новому посмотрели на лечение ВИЧ – инфекции

"Медицинский вестник Украины" сообщает, что, по данным ВОЗ, ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день этот вирус унес почти 33 миллиона человеческих жизней. По состоянию на конец 2019 г. в мире насчитывалось 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Для большинства людей с ВИЧ требуется ежедневный пожизненный режим антиретровирусной терапии (АРТ). Такая схема лечения необходима из-за природы ВИЧ и того, как он размножается. Попадая в организм, ВИЧ помещает копии своего генетического материала в геном хозяина. Так создаются вирусные резервуары, остающиеся в организме, несмотря на терапию, и в случае её отмены болезнь прогрессирует. Но известно, что существуют люди, чей организм контролирует эти резервуары и без АРТ.



Ученые Гарвардской медицинской школы исследовали клетки, взятые у лиц с ВИЧ без АРТ, а также у людей, получавших АРТ. Оказалось, ключевую роль играло расположение нетронутого вирусного генома, способствующего размножению вируса, в геноме человека. В частности, у лиц из первой группы с низкими концентрациями вируса часто следы ВИЧ находили в частях человеческого генома, известных как генные пустыни.



Это неактивные части генома, где ВИЧ остается в заблокированном состоянии. Таким образом болезнь не развивается, так как вирус располагается дальше от участков, называемых стартовыми точками транскрипции, где вирус с большей вероятностью станет активным и начнет размножаться. Исходя из этого открытия, ученые сделали вывод: не нужно избавляться от всех нетронутых последовательностей ВИЧ в геноме. Нужно нацеливаться только на те, что расположены в активных частях генома человека.