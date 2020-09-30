Найден потенциальный ключ к успешному лечению воспалительных заболеваний

Современная медицина находится в постоянном поиске новых путей влияния на воспаление при различных заболеваниях. "Медицинский вестник Украины" сообщает об оптимистичных результатах исследований ученых США.

Как отмечает Medical Express, Ратгерский университет нашел возможный ключ к лечению таких заболеваний, потенциально ассоциированных с воспалением, как бронхиальная астма, аллергия, хронические обструктивные болезни легких и др. Исследование показало: белок нейромедин В, выделяемый нервной системой, предотвращает развитие излишне активного иммунного ответа и воспаления. Подобные иммунные аномалии отмечаются при указанных выше заболеваниях.



Ранее специалисты считали, что иммунная система способна к саморегуляции, чтобы купировать воспаление и не допустить повреждение тканей. Однако последнее исследование показывает: задействована сложная система взаимоотношений иммунной и нервной систем, ограничивающая воспалительные реакции.



В ближайшее время ученые собираются приступить к разработке лекарственных средств на базе нейромедина В. Данные средства в теории могут радикально изменить лечение тяжелых легочных воспалительных заболеваний и аллергических процессов.