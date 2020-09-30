Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Найден потенциальный ключ к успешному лечению воспалительных заболеваний
Новости / Пишут, что...
30 сен 2020, 12:44
Найден потенциальный ключ к успешному лечению воспалительных заболеваний
  Современная медицина находится в постоянном поиске новых путей влияния...
12:31 Ученые пролили свет на процессы, которые могут повысить выносливость организма Пишут, что... / Это интересно
12:28 Еврокомиссия заключила первый договор о закупке 300 млн доз COVID-вакцины Новости дня / Коронавирус
15:34 Пацієнт має право: Як реалізується право на індивідуальний підхід до лікування і попередження страждань і болю В Украине / Минздрав Украины / Общество
15:26 Скільки часу людина, яка хворіє на вірусну інфекцію, може заразити інших Новости дня / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
15:19 Новый мощный антибиотик прошел испытания на людях Фармновости / Калейдоскоп
11:49 Быстродействующий инсулин перевернет жизнь людей с диабетом Пишут, что... / Эндокринология
11:47 Вейпы могут стоять за случаями COVID-19 среди молодежи Новости дня / Коронавирус
10:34 Генетики выяснили, почему носители синдрома Дауна редко страдают от некоторых видов опухолей Новости / Пишут, что...
14:35 Трудное детство оставляет значимый след в геноме, говорят исследователи Пишут, что... / Детство
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Найден потенциальный ключ к успешному лечению воспалительных заболеваний

    Найден потенциальный ключ к успешному лечению воспалительных заболеваний

    30 сен 2020, 12:44    Lidia
    0 комментариев    28 просмотров

     

    Современная медицина находится в постоянном поиске новых путей влияния на воспаление при различных заболеваниях. "Медицинский вестник Украины" сообщает об оптимистичных результатах исследований ученых США.


    Как отмечает Medical Express, Ратгерский университет нашел возможный ключ к лечению таких заболеваний, потенциально ассоциированных с воспалением, как бронхиальная  астма, аллергия, хронические обструктивные болезни легких и др. Исследование показало: белок нейромедин В, выделяемый нервной системой, предотвращает развитие излишне активного иммунного ответа и воспаления. Подобные иммунные аномалии отмечаются при указанных выше заболеваниях.

    Ранее специалисты считали, что иммунная система способна к саморегуляции, чтобы купировать воспаление и не допустить повреждение тканей. Однако последнее исследование показывает: задействована сложная система взаимоотношений иммунной и нервной систем, ограничивающая воспалительные реакции.

    В ближайшее время ученые собираются приступить к разработке лекарственных средств на базе нейромедина В. Данные средства в теории могут радикально изменить лечение тяжелых легочных воспалительных заболеваний и аллергических процессов.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Эпидемия гриппа в России ожидается с конца декабря, пока она отмечена только в Норильске - Онищенко
    Новости / За рубежом
    24 окт 2008, 13:03    0 комментариев
    Эпидемия гриппа в России ожидается с конца декабря, пока она отмечена только в Норильске - Онищенко
    А наиболее высокого подъема заболеваемости гриппом в стране специалисты ожидают в конце декабря - второй декаде января...
    Подробнее...
    Сергій Риженко обговорив з головними держсанлікарями проведення оздоровчої кампанії 2011 року
    Сергій Риженко обговорив з головними держсанлікарями проведення оздоровчої кампанії 2011 року 16 май 2011, 09:47
    Пам`яті Алли Миколаївни Кільдишової
    Пам`яті Алли Миколаївни Кільдишової 15 ноя 2010, 17:01
    В Вологодской области углубленные медосмотры прошли 80 тысяч бюджетников
    В Вологодской области углубленные медосмотры прошли 80 тысяч бюджетников 07 фев 2008, 13:51
    Назначение в Teva
    Назначение в Teva 23 дек 2011, 09:27
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой