Способ временного устранения дальтонизма опробовали ученые

Нарушения цветового зрения широко распространены, они встречаются у 8-10% мирового населения. "Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с перспективными исследованиями в направлении коррекции дальтонизма.





Офтальмологический центр Университета Калифорнии вместе с французским Исследовательским институтом стволовых клеток и мозга INSERM опробовал специальные очки со спектральными режекторными фильтрами. Эти очки, оказалось, улучшают цветовое зрение у людей с наиболее распространенными типами дефицита зрительного восприятия красно-зеленого спектра ("аномальной трихромией").

Добровольцам раздали на две недели очки с фильтрующими линзами (увеличивают расстояние между цветовыми каналами, что помогает людям с дальтонизмом видеть цвета более ярко и отчетливо. Их просили вести дневники и пройти проверку зрения на 2-й, 4-й и 11-й день. Также была группа, носившая очки-муляжи. Оказалось, ношение фильтрующих очков усиливало ответ на хроматическую контрастную реакцию у лиц с красно-зеленым дальтонизмом. Эффект от ношения таких очков сохранялся в течение некоторого времени.