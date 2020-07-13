Найдены нейроны, отвечающие за различные виды вдохов

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Ученые выяснили, что различные типы вдохов контролирует одна группа нейронов, но инструкции она получает из разных областей мозга в зависимости от причины вдоха.

Люди и другие млекопитающие каждые несколько минут делают особый, бессознательный автоматический вдох для поддержания нормальной функции легких, именуемый базальным дыханием. Также вдохи возникают как поведенческие реакции на эмоции, начиная от стресса и раздражения и заканчивая успокоением.В новом исследовании ученые изучили работу NMB-нейронов (сокращение от нейронов, экспрессирующих нейромедин B), чтобы увидеть, какие сигналы они получали, когда мыши находились в состоянии стресса. Они обнаружили несколько областей переднего мозга, которые посылают сигналы в центр контроля вдоха.Когда у мышей вызывали клаустрофобию, помещая их в закрытое пространство, скорость их вдоха увеличилась в два-три раза. Используя генетические инструменты, исследователи определили другой тип нейронов в одной из областей переднего мозга, называемый нейроконтрином, экспрессирующим гипокретин (HCRT). Он запускался при стрессе и посылал сигналы в NMB-нейроны. Затем исследователи искусственно активировали HCRT-нейроны, не помещая грызунов в закрытые помещения, и увидели такое же изменение скорости вдоха.Когда исследователи заблокировали передачу сигналов NMB-нейронов, у мышей резко снизилось количество как вдыханий, вызванных стрессом, так и обычных вдохов. Но когда они заблокировали сигналы от HCRT-нейронов, уменьшилось количество лишь тех вдохов, что были вызваны стрессом.

http://21mm.ru/news/nauka/naydeny-neyrony-otvechayushchie-za-razlichnye-vidy-vdokhov-/

https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/how-does-our-brain-initiate-different-sighs-336214