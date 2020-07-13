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    » » » Найдены нейроны, отвечающие за различные виды вдохов

    Найдены нейроны, отвечающие за различные виды вдохов

    13 июл 2020, 13:05    Lidia
    0 комментариев    37 просмотров

     

    Medvestnik.com знакомит с новой научной информацией, улучшающей понимание физиологии процессов в человеческом организме.


    Ученые выяснили, что различные типы вдохов контролирует одна группа нейронов, но инструкции она получает из разных областей мозга в зависимости от причины вдоха.


    Люди и другие млекопитающие каждые несколько минут делают особый, бессознательный автоматический вдох для поддержания нормальной функции легких, именуемый базальным дыханием. Также вдохи возникают как поведенческие реакции на эмоции, начиная от стресса и раздражения и заканчивая успокоением.

    В новом исследовании ученые изучили работу NMB-нейронов (сокращение от нейронов, экспрессирующих нейромедин B), чтобы увидеть, какие сигналы они получали, когда мыши находились в состоянии стресса. Они обнаружили несколько областей переднего мозга, которые посылают сигналы в центр контроля вдоха.

    Когда у мышей вызывали клаустрофобию, помещая их в закрытое пространство, скорость их вдоха увеличилась в два-три раза. Используя генетические инструменты, исследователи определили другой тип нейронов в одной из областей переднего мозга, называемый нейроконтрином, экспрессирующим гипокретин (HCRT). Он запускался при стрессе и посылал сигналы в NMB-нейроны. Затем исследователи искусственно активировали HCRT-нейроны, не помещая грызунов в закрытые помещения, и увидели такое же изменение скорости вдоха.

    Когда исследователи заблокировали передачу сигналов NMB-нейронов, у мышей резко снизилось количество как вдыханий, вызванных стрессом, так и обычных вдохов. Но когда они заблокировали сигналы от HCRT-нейронов, уменьшилось количество лишь тех вдохов, что были вызваны стрессом.

    «Мы нашли схему, которая регулирует все типы вдохов, но активирует их по разным причинам, используя сигналы из различных частей мозга, — отметил автор исследования. — Еще мы обнаружили особую группу нейронов, которая вызывает вдох в ответ на стресс».

    Источник:

    http://21mm.ru/news/nauka/naydeny-neyrony-otvechayushchie-za-razlichnye-vidy-vdokhov-/

    https://www.technologynetworks.com/neuroscience/news/how-does-our-brain-initiate-different-sighs-336214

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