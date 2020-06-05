Эффективным для пациентов с аутизмом оказалось средство для лечения почек

Medvestnik.com представляет результаты новых научных исследований в лечении аутизма.





Буметанид, популярное средство от гипертонии и почечной недостаточности, можно применять для подавления части симптомов, связанных с развитием аутизма, сообщает Кембриджский университет. По словам ученых, препарат реально улучшает социальные навыки детей-аутистов и подавляет часть симптомов еще на стадии развития мозга. Идея использовать препарат возникла после серии экспериментов с беременными крысами, имеющими мутацию в "гене аутизма". Было установлено, что добавление буметанида в рацион животных нормализовало работу нервной системы потомства. Позже стало ясно, что препарат позитивно воздействует не только на еще не родившихся детей, но и на подростков.





В последних исследованиях приняли участие 80 детей-аутистов из Китая. Ученые разделили их на две группы, одна из которых принимала небольшие дозы буметанида в течение трех месяцев. Выяснилось: препарат влиял на концентрацию сигнальных молекул, отвечающих за формирование возбуждающих и тормозящих нервных импульсов, чье соотношение обычно аномально у аутистов. Также он значительно уменьшил концентрацию гамма-аминомасляной кислоты (GABA) в так называемой островковой доле, отвечающей за обработку эмоций и социальное поведение человека. Что важно, препарат не вызывал побочных эффектов.



