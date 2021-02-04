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    Всемирный день борьбы с раком

    04 фев 2021, 17:38    admin
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    Ежегодно 4 февраля во Всемирный день борьбы с раком Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации о мерах по облегчению бремени этого заболевания. 


    Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. 


    До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае их раннего выявления и надлежащего лечения.

    Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска, которые связаны с поведением и питанием, такими как высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя.


    Употребление табака является самым значительным фактором риска развития рака, который приводит к 22% глобальных случаев смерти от рака и к 71% глобальных случаев смерти от рака легких.


    Важность ранней диагностики рака объясняется значительно возрастающей вероятностью излечения на начальных стадиях развития.

    Чем меньше степень распространения раковых тканей, тем благоприятнее прогноз. Большинство не выходящих за пределы тканей органа локализованных опухолей полностью излечимы распространёнными методами. 


    Различают раннюю диагностику — комплекс методов выявления онкологических заболеваний у лиц с жалобами на симптомы, и скрининг — обследование для определения рака без симптомов.


    В 2017 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию «Профилактика рака и борьба с ним в контексте комплексного подхода», в которой призвала правительства и ВОЗ к ускорению действий, направленных на достижение целей, указанных в Глобальном плане действий и в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г., по снижению уровней преждевременной смертности от рака.



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