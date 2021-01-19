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    Учёные смогли впервые восстановить зрительный нерв с помощью генной терапии

    19 янв 2021, 11:30    Lidia
    0 комментариев    57 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об успешных результатах перспективного исследования в области регенеративной медицины и неврологии.


    Исследователи из Кембриджского университета в сотрудничестве с учёными из США и Швеции впервые запустили процесс регенерации во взятых у крысы клетках глазного нерва. Помочь им в этом смог белок протрудин.


    Известно, что современная медицина до сих пор сталкивается с многочисленными трудностями в лечении травм, связанных с центральной и периферической нервными системами (ЦНС и ПНС). При этом в случае с ПНС ситуация обстоит несколько лучше, так как периодически исследователям всё же удаётся восстановить существующие нервные пути или даже простимулировать рост новых.


    В рамках нового исследования учёные открыли один из механизмов, связанных с процессами регенерации нервных клеток. Исследователям было известно, что незрелые нейроны в организме обладают лучшими способностями к восстановлению, теряя их в процессе своего развития. Изучив это явление, учёные обнаружили, что в незрелых клетках присутствует большее количество белка протрудина. Был сделан вывод, что протрудин обеспечивает лучшую резистентность к повреждениям молодых нейронов. Желая изучить данный эффект на практике, учёные провели два эксперимента.


    В ходе первого опыта исследователи поместили в специальную среду нейроны глазного нерва крысы, в которых активизировали выработку белка протрудина. Затем исследователи перерезали аксоны клеток лазером, спровоцировав начало процесса регенерации. Как результат, клетки с повышенным содержанием белка смогли быстрее начать своё самовосстановление.


    Во втором эксперименте аналогичные манипуляции учёные провели уже на живых крысах, и в этот раз количество здоровых клеток в зрительном нерве у животных с повышенным выделением протрудина оказалось большим. Но, как отмечают сами исследователи, они не смогли выяснить, восстановились ли при этом функции нерва.


    В своей следующей работе учёные планируют изучить наличие аналогичных механизмов восстановления клеток уже в спинном мозге. В перспективе открытие также позволит человечеству ещё на шаг продвинуться к рутинному применению генной терапии в медицине.



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