Учёные смогли впервые восстановить зрительный нерв с помощью генной терапии

"Медицинский вестник Украины" сообщает об успешных результатах перспективного исследования в области регенеративной медицины и неврологии.

Исследователи из Кембриджского университета в сотрудничестве с учёными из США и Швеции впервые запустили процесс регенерации во взятых у крысы клетках глазного нерва. Помочь им в этом смог белок протрудин.

Известно, что современная медицина до сих пор сталкивается с многочисленными трудностями в лечении травм, связанных с центральной и периферической нервными системами (ЦНС и ПНС). При этом в случае с ПНС ситуация обстоит несколько лучше, так как периодически исследователям всё же удаётся восстановить существующие нервные пути или даже простимулировать рост новых.

В рамках нового исследования учёные открыли один из механизмов, связанных с процессами регенерации нервных клеток. Исследователям было известно, что незрелые нейроны в организме обладают лучшими способностями к восстановлению, теряя их в процессе своего развития. Изучив это явление, учёные обнаружили, что в незрелых клетках присутствует большее количество белка протрудина. Был сделан вывод, что протрудин обеспечивает лучшую резистентность к повреждениям молодых нейронов. Желая изучить данный эффект на практике, учёные провели два эксперимента.

В ходе первого опыта исследователи поместили в специальную среду нейроны глазного нерва крысы, в которых активизировали выработку белка протрудина. Затем исследователи перерезали аксоны клеток лазером, спровоцировав начало процесса регенерации. Как результат, клетки с повышенным содержанием белка смогли быстрее начать своё самовосстановление.

Во втором эксперименте аналогичные манипуляции учёные провели уже на живых крысах, и в этот раз количество здоровых клеток в зрительном нерве у животных с повышенным выделением протрудина оказалось большим. Но, как отмечают сами исследователи, они не смогли выяснить, восстановились ли при этом функции нерва.

В своей следующей работе учёные планируют изучить наличие аналогичных механизмов восстановления клеток уже в спинном мозге. В перспективе открытие также позволит человечеству ещё на шаг продвинуться к рутинному применению генной терапии в медицине.