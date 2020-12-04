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    Возбудитель скарлатины мутировал и стал намного опаснее

    04 дек 2020, 14:20    Lidia
    0 комментариев    23 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает об открытии опасной мутации бета-гемолитического стрептококка, приводящей к более тяжелому течению скарлатины.


    Скарлатину вызывают бактерии Streptococcus pyogenes  (гемолитический стрептококк группы А – прим. редакции). Это серьезное заболевание характеризуется сыпью, лихорадкой, острым тонзиллитом,  общей интоксикацией (и опасностью развития осложнений в виде острой ревматической лихорадки и нефритов, - Медицинский вестник). Согласно статистике, в первой половине прошлого века данная инфекция лидировала среди причин смерти детей на Западе. Во второй половине XX века появились эффективные антибиотики, что позволило практически полностью уничтожить скарлатину. Но врачи констатируют: с 2011 года в странах Северо-Восточной Азии, Великобритании и Австралии фиксируются новые вспышки инфекции.

    Так, во всем мире показатели случаев заболеваемости скарлатиной среди детей выросли в 5 раз, достигнув 600000. Новые исследования под руководством Квинслендского университета показали: причина роста заболеваемости заключается в мутировании патогена. Изучению подвергся штамм, вызвавший в 2011 году вспышку скарлатины на северо-востоке Азии.

    Оказалось, этот штамм не походил на возбудителей из прошлого. «Современный» Streptococcus pyogenes отличался повышенной вирулентностью, токсичность и агрессивностью. Подобные свойства  патоген приобрел ввиду механизма горизонтального переноса генов. В геном бактерии был включен генетический материал фага - вируса, обычно поражающего стрептококк.

    Родился опасный бактериальный клон, которому новые гены, полученные от фага, помогают выделять еще более токсичные белки, легко и быстро проникая в клетки. Именно эта модификация патогена вызывает вспышки скарлатины в современном мире.



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