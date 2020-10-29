Найдена неожиданная защита от вируса гриппа

В сегодняшнем материале "Медицинский вестник Украины" расскажет о перспективах эффективной борьбы с заболеваемостью гриппом.

Йельский университет установил: сезонные простуды, нередко вызываемые риновирусами, могут ослаблять вирусы гриппа. Этот вывод был сделан по итогам трехлетнего наблюдения за 13000 человек с респираторными симптомами заболеваний вирусной природы. Также в лаборатории была создана искусственная ткань дыхательных путей человека из стволовых клеток, являющихся предшественниками эпителия, выстилающего верхние дыхательные пути и ткани легких.



Данные клетки - первая мишень вирусов. Оказалось, при обнаружении риновируса вирус гриппа не идентифицировался в клеточной культуре при попытке заражения. Это же подтвердил анализ состояния добровольцев. По словам специалистов, присутствие риновируса запускает выработку противовирусного белка интерферона, который является частью раннего ответа иммунной системы на вторжение инфекции.



Этот эффект может длиться примерно пять дней, что дает относительно долгую иммунную защиту от последующих инфекций, которые атакуют те же клетки, что и риновирусы. Специалисты собираются в лабораторных условиях изучить процесс защиты организма с помощью риновирусов и других вирусов, вызывающих простуду. Возможно, данные вирусы станут хорошей профилактикой заражения гриппом и СOVID-19.