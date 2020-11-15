Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Medvestnik.com с оптимизмом сообщает об успешной отечественной разработке препарата для лечения COVID-19





Биофармацевтическая компания "Биофарма Плазма" (Белая Церковь, Киевская обл.) завершила клинические испытания препарата от COVID-19 "Биовен" (иммуноглобулин) на основе плазмы, сообщил руководитель и совладелец компании Константин Ефименко в субботу в Facebook.





"Сегодня продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина в мире…, однако "Биофарма" - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила. Вчера "Биовен" включен в протокол лечения COVID-19", – написал Ефименко, поблагодарив Минздрав Украины за поддержку в проведении исследования.





Совладелец "Биофармы" уточнил, что клинические исследования начаты в мае: "Рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре". По его словам, использование "Биовен" в комплексе терапии пневмонии, вызванной SARS-CoV-2, COVID-19 по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам. В частности, это сокращение летальности в четыре раза - с 23,6% до 6,25%; сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней и сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара на 3-5 дней.





"Биофарма" продолжает работу по созданию гипериммунного иммуноглобулина. В ближайшее время будут новости", - отметил Ефименко.

Согласно информации на сайте clinicaltrials.gov Национальной медицинской библиотеки США, всего в Украине ведется 6 клинических исследований в сфере борьбы против COVID-19, из которых статус "завершенное" только у "Биовена". Результаты исследования, которое проводилось совместно со Львовским и Винницким медуниверситетами, на этом ресурсе пока отсутствуют, однако указано, что в нем было 76 участников. Они поровну делились по группам, одна из которых получала базовую терапибю с "Биовеном", а вторая – только базовую терапию.





Исследования проводились на базе семи больниц в Ивано-Франковске, Белой Церкви, Львове, Одессе, Тернополе, Виннице, Луцке и двух – в Киеве.