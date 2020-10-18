Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19

Medvestnik.com публикует актуальный материал о новом научном открытии в области пульмонологии.

Новое исследование с использованием лабораторных животных показало: смертельно опасную пневмонию, развивающуюся на фоне инфекции гриппа, возможно остановить с помощью особого лекарства, пишет Medical Express. Речь идет о большой дозе MG53 - белка, важного для восстановления клеточных мембран. Он позволяет избежать летального исхода, при этом, не воздействуя на сам вирус, а защищая от разрушительных эффектов воспаления.Также было установлено: легкие мышей, лишенных гена MG53 и инфицированных гриппом, реагировали обширным воспалением на вирус. Значит, MG53 играет защитную роль в рамках иммунной системы. Известно: ученые заразили мышей гриппом H1N1, половине введя при этом рекомбинантный человеческий белок MG53. Было произведено семь инъекций в ежедневном режиме, начиная через сутки после инфицирования. Контрольная группа животных имела сильную потерю веса и умерла в течение девяти дней, но 92% мышей из основной группы практически не уменьшили массу тела, остались активными и вернулись к своему нормальному весу через две недели после заражения.У белка, по словам ученых, есть способность распознавать поврежденную ткань. Он усиливает естественный противовоспалительный механизм в организме. Поэтому, даже изобилующие вирусом гриппа дыхательные пути, практически не страдали. Белок тормозит излишне активный иммунный ответ, который может привести к летальному исходу. MG53 уменьшает объемы клеточной смерти, способствующей воспалению и дисфункции легких. В настоящее время исследователи тестируют эффекты терапии на мышах, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.