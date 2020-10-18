Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения
Новости / Пишут, что...
18 окт 2020, 17:08
Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения
  "Медицинский вестник Украины" сообщает интересную информацию о гендерных...
15:05 Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
19:07 Генетики по-новому посмотрели на лечение ВИЧ – инфекции Пишут, что... / Инфекционный контроль
09:32 Новое лекарство против рака демонстрирует высокую эффективность Новости / Фармновости
09:31 Витамин С - спасение от возрастного сокращения мышечной массы? Новости дня / Гигиена питания
09:27 В Украине 42% мужчин не доживают до 65 лет В Украине / Это интересно
09:22 МОЗ України оновило табелі оснащення всієї системи екстреної медичної допомоги В Украине / Минздрав Украины / Разное
12:50 Ароматерапия способна повысить успеваемость школьников Пишут, что... / Детство
12:47 Свиньи помогут ученым найти путь к спасению пациентов, нуждающихся в новой печени Пишут, что... / Это интересно
12:41 В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски в период пандемии COVID-19 Новости дня / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19

    Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19

    18 окт 2020, 15:05    admin
    0 комментариев    88 просмотров

     

    Medvestnik.com публикует актуальный материал о новом  научном открытии в области пульмонологии.


    Новое исследование с использованием лабораторных животных показало: смертельно опасную пневмонию, развивающуюся на фоне инфекции гриппа, возможно остановить с помощью особого лекарства, пишет Medical Express. Речь идет о большой дозе MG53 - белка, важного для восстановления клеточных мембран. Он позволяет избежать летального исхода, при этом, не воздействуя на сам вирус, а защищая от разрушительных эффектов воспаления.

    Также было установлено: легкие мышей, лишенных гена MG53 и инфицированных гриппом, реагировали обширным воспалением на вирус. Значит, MG53 играет защитную роль в рамках иммунной системы. Известно: ученые заразили мышей гриппом H1N1, половине введя при этом рекомбинантный человеческий белок MG53. Было произведено семь инъекций в ежедневном режиме, начиная через сутки после инфицирования. Контрольная группа животных имела сильную потерю веса и умерла в течение девяти дней, но 92% мышей из основной группы практически не уменьшили массу тела, остались активными и вернулись к своему нормальному весу через две недели после заражения.

    У белка, по словам ученых, есть способность распознавать поврежденную ткань. Он усиливает естественный противовоспалительный механизм в организме. Поэтому, даже изобилующие вирусом гриппа дыхательные пути, практически не страдали. Белок тормозит излишне активный иммунный ответ, который может привести к летальному исходу. MG53 уменьшает объемы клеточной смерти, способствующей воспалению и дисфункции легких. В настоящее время исследователи тестируют эффекты терапии на мышах, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Онищенко предлагает развивать в России продажу молока с автоцистерн
    Новости / За рубежом
    25 июн 2008, 00:41    0 комментариев
    Онищенко предлагает развивать в России продажу молока с автоцистерн
    МОСКВА, 24 июня. /ИТАР-ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым развивать в России продажу молока с...
    Подробнее...
    Важный шаг к разработке принципиально новых методов лечения простудных заболеваний сделали канадские и американские исследователи
    Важный шаг к разработке принципиально новых методов лечения простудных заболеваний сделали канадские и американские исследователи 04 ноя 2008, 12:22
    Жизнь — материя вечная… штрихи к портрету академика Юрия Волянского
    Жизнь — материя вечная… штрихи к портрету академика Юрия Волянского 15 мар 2012, 17:17
    Распоряжение Правительства РФ №2057-р от 3.11.2012 г.
    Распоряжение Правительства РФ №2057-р от 3.11.2012 г. 16 ноя 2012, 12:21
    С какими микробами вы живёте?
    С какими микробами вы живёте? 25 авг 2020, 14:40
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой