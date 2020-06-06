Последние новости
08 июн 2020, 18:19
Вопрос весьма актуальный. Касается он и дисгармонии жизни человека в...
13:54 Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора
13:40 Оперативная информация на 6 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
12:31 Коронавирус. Сводка на утро 6 июня Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
17:28 Оперативная информация на 5 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
17:23 Эффективным для пациентов с аутизмом оказалось средство для лечения почек Пишут, что... / Фармновости
17:18 Коронавирус. Сводка на утро 5 июня Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:16 Оперативная информация на 4 июня о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Колонка редактора
Нужна ли страховая медицина
Главная страница » Новости » Новости дня » Коронавирус. Сводка на утро 6 июня
Коронавирус. Сводка на утро 6 июня
06 июн 2020, 12:31 admin
0 комментариев 81 просмотр
Подтверждено 6889049 (+147159 за сутки) инфицированных.
Погибших 399920 (+5033) чел.,
Выздоровевших 3350600 (+99673) чел.
Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
Комментарии