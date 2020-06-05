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    » » » Коронавирус. Сводка на утро 5 июня

    Коронавирус. Сводка на утро 5 июня

    05 июн 2020, 17:18    admin
    0 комментариев    95 просмотров
     

    Подтверждено 6741890 (+128165 за сутки) инфицированных.

    Погибших 394887 (+5168) чел.,

    Выздоровевших 3250927 (+81044) чел.

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