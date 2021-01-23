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Определен ключевой маркер, который позволит ускорить разработку вакцины от цитомегаловируса
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23 янв 2021, 12:10
Определен ключевой маркер, который позволит ускорить разработку вакцины от цитомегаловируса
  Цитомегаловирус (ЦМВ) вызывает одну из  наиболее распространенных...
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    Определен ключевой маркер, который позволит ускорить разработку вакцины от цитомегаловируса

    23 янв 2021, 12:10    Lidia
    0 комментариев    29 просмотров

     

    Цитомегаловирус (ЦМВ) вызывает одну из  наиболее распространенных внутриутробных инфекций, и часто является доминирующей причиной поражения мозга у детей, поэтому успехи в разработке специфической вакцины жизненно важны для современной медицины, сообщает "Медицинский вестник Украины".


    Авторы исследования, опубликованного в      журнале Science Translational Medicine, описали иммунный суррогатный маркер, позволяющий определить, что вакцина вызвала выработку необходимых антител для защиты от ЦМВ. Это открытие уже применяется для сортировки потенциальных вакцин.


    «Еще 20 лет назад цитомегаловирус был назван одной из главных инфекций, против которых необходима вакцина, однако до сих пор одобренной вакцины нет, – говорит Салли Пермар, ведущий автор исследования, преподаватель кафедры педиатрии, иммунологии, молекулярной генетики и микробиологии и кафедры патологических исследований Университета Дьюка. –При этом ЦМВ ежегодно только в США поражает 40 тысяч детей, треть из которых в результате этого навсегда теряет слух или получает поражение мозга или задержки неврологического развития».


    Пермар и ее коллеги изучали иммунный ответ, защищающий от инфицирования ЦМВ, у женщин, которые получили экспериментальную белковую вакцину gB/MF59. Основной компонент вакцины – белок цитомегаловируса gB, который вирус использует для проникновения в человеческие клетки. Предполагалось, что введение экспериментальной вакцины вызовет иммунную реакцию организма, которая сможет помешать ЦМВ внедриться в клетки организма. На втором этапе многоступенчатых клинических испытаний вакцина показала 50%-ю эффективность, однако допустимая эффективность должна быть не менее 70%.


    Исследователи выяснили, что защита от инфицирования ЦМВ была связана с присутствием в крови антител, которые связывались с белком gB, когда он появлялся на поверхности клетки, но не с gB, который находился в растворимой свободноплавающей форме, использующейся в вакцине. Это открытие позволило предположить, что будущие вакцины от ЦМВ должны быть нацелены на соответствующую форму белка gB. Кроме того, наличие антител можно будет использовать для предсказания потенциальной эффективности вакцины.



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