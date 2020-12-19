В сша одобрен препарат Убрелви (Уброгепант) компании Allergan для лечения мигрени

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FDA одобрило препарат Убрелви / Ubrelvy (уброгепант / ubrogepant) компании Allergan, предназначенный для острого (немедленного) лечения мигрени с аурой или без нее у взрослых пациентов. Следует отметить, что лекарственное средство не предназначено для профилактического лечения мигрени. Уброгепант является первым препаратом в классе пероральных антагонистов пептидных рецепторов, связанных с геном кальцитонина, который одобрен для острого лечения мигрени.

Эффективность препарата Убрелви (уброгепант) при остром лечении мигрени была продемонстрирована в 2 рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях, в ходе которых 1439 взрослых пациента с мигренью в анамнезе, с аурой и без нее, получили уброгепант.

В обоих исследованиях процент пациентов, у которых уменьшилась выраженность головной боли или она прекратилась через два часа после приема препарата, а также у которых прекратились наиболее неприятные симптомы мигрени (тошнота, чувствительность к свету или чувствительность к звуку), был значительно выше в группе уброгепанта, чем в группе плацебо. Наиболее частыми побочными эффектами, о которых сообщали пациенты в клинических испытаниях, были тошнота, усталость и сухость во рту.

Препарат Убрелви (уброгепант) противопоказан для совместного применения с сильными ингибиторами CYP3A4.