Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые
Новости / Фармновости
19 ноя 2020, 11:41
Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые
  "МВУ" публикует информацию исследования о побочном эффекте терапии...
11:40 Ученые доказали: с проблемой укачивания можно справиться Новости / Новости дня
13:56 Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием Новости / Фармновости
13:52 Нобелевскую премию - 2020 по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 г. Новости / Новости дня
12:49 Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом Пишут, что... / Красота и здоровье
12:34 Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
15:28 Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября Минздрав Украины / Коронавирус
14:26 COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г. Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
20:39 Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов Пишут, что... / Неврология / Новые технологии
20:17 Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний? Пишут, что... / Калейдоскоп
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые

    Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые

    19 ноя 2020, 11:41    admin
    0 комментариев    64 просмотра

     

    "МВУ" публикует информацию исследования о побочном эффекте терапии алопеции финастеридом в виде возрастания риска суицида.


    У финастерида, применяющегося для лечения облысения, связанного с гормональными изменениями, и аденомы простаты, выявили новый побочный эффект. Оказалось, препарат примерно в 4–5 раз повышает риск суицидальных настроений у мужчин. Финастерид создала в конце 1980-х годов компания Merck.

    Он работает за счет своей способности связываться с молекулами ферментов, которые усиливают активность тестостерона и повышают его концентрацию в организме. Происходит подавление активности ферментов, размер простаты уменьшается, а потеря волос замедляется.

    Длительные наблюдения показали: вследствие постоянного приема финастерида у пациентов могут появляться депрессия или тревожность. Данный факт даже стал основанием для нескольких исков к компании Merck, но ясность в вопрос суд внести не смог.

    Последний анализ, проведенный Гарвардским университетом, говорит: побочные эффекты от приема финастерида зафиксированы в 153 странах мира. Они связаны с большей вероятностью появления депрессии и тревожности у мужчин всех возрастов. Подобные побочные эффекты характерны только для мужчин. Плюс, финастерид повышает риск появления суицидальных мыслей в 4-5 раз.

    Это сильнее всего проявляется среди пациентов младше 45 лет, а также тех мужчин, которые используют различные препараты на базе финастерида для борьбы с облысением, а не с проблемами простаты. Точную причину появления суицидальных мыслей ученые пока назвать затрудняются.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    1-2 квітня, м. Донецьк
    Новости / Анонс событий
    15 мар 2009, 11:48    0 комментариев
    1-2 квітня, м. Донецьк
    Науково-практична конференція з міжнародною участю "Екстракорпоральні методи гемокорекції в акушерстві, гінекології та...
    Подробнее...
    Daiichi Sankyo ждет одобрения сделки с Ranbaxy
    Daiichi Sankyo ждет одобрения сделки с Ranbaxy 28 сен 2008, 14:51
    Всё для твоей красоты
    Всё для твоей красоты 04 май 2014, 19:44
    В Ставрополе задержана женщина, пытавшаяся продать новорожденного младенца за 100 тыс рублей
    В Ставрополе задержана женщина, пытавшаяся продать новорожденного младенца за 100 тыс рублей 28 ноя 2008, 12:00
    Новый стерилизатор убивает бактерии плазмой комнатной температуры
    Новый стерилизатор убивает бактерии плазмой комнатной температуры 05 апр 2012, 18:26
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой