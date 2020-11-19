Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые

"МВУ" публикует информацию исследования о побочном эффекте терапии алопеции финастеридом в виде возрастания риска суицида.





У финастерида, применяющегося для лечения облысения, связанного с гормональными изменениями, и аденомы простаты, выявили новый побочный эффект. Оказалось, препарат примерно в 4–5 раз повышает риск суицидальных настроений у мужчин. Финастерид создала в конце 1980-х годов компания Merck.



Он работает за счет своей способности связываться с молекулами ферментов, которые усиливают активность тестостерона и повышают его концентрацию в организме. Происходит подавление активности ферментов, размер простаты уменьшается, а потеря волос замедляется.



Длительные наблюдения показали: вследствие постоянного приема финастерида у пациентов могут появляться депрессия или тревожность. Данный факт даже стал основанием для нескольких исков к компании Merck, но ясность в вопрос суд внести не смог.



Последний анализ, проведенный Гарвардским университетом, говорит: побочные эффекты от приема финастерида зафиксированы в 153 странах мира. Они связаны с большей вероятностью появления депрессии и тревожности у мужчин всех возрастов. Подобные побочные эффекты характерны только для мужчин. Плюс, финастерид повышает риск появления суицидальных мыслей в 4-5 раз.



Это сильнее всего проявляется среди пациентов младше 45 лет, а также тех мужчин, которые используют различные препараты на базе финастерида для борьбы с облысением, а не с проблемами простаты. Точную причину появления суицидальных мыслей ученые пока назвать затрудняются.