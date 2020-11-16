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Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием
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16 ноя 2020, 13:56
Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием
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    » » » Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием

    Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием

    16 ноя 2020, 13:56    Lidia
    0 комментариев    53 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" уделяет особое внимание освещению новых методов лечения онкологической патологии. Сегодняшний материал посвящен открытию неожиданного свойства хорошо известного антибиотика доксициклина.


    Салфордский университет (Манчестер, Англия, - прим. редакции Медицинского вестника) сделал очередной прорыв в лечении рака. Основной целью исследовательской работы была борьба с метастазами. Вторичные опухоли нередко проявляют стойкость к химио- и лучевой терапии.

    Эксперты занялись поиском ингибиторов, которые подавляли бы метастазы. Было установлено: уязвимое место метастазов - запас энергии. Чтобы лишить клетки энергии и, тем самым, возможности размножаться, ученые использовали доксициклин. Данное средство представляет собой полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия.

    Исследователи изменили доксициклин, сделав его в пять раз более действенным против клеток раковых метастазов. Модификации лишили доксициклин антибиотических свойств, что может оказаться полезным в силу отсутствия риска развития устойчивых бактериальных инфекций на фоне лечения онкозаболеваний. Так как доксициклин давно существует на рынке и хорошо изучен, не исключено, что его измененную версию быстро допустят до клинических испытаний.



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