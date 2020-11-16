Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием

"Медицинский вестник Украины" уделяет особое внимание освещению новых методов лечения онкологической патологии. Сегодняшний материал посвящен открытию неожиданного свойства хорошо известного антибиотика доксициклина.

Салфордский университет (Манчестер, Англия, - прим. редакции Медицинского вестника) сделал очередной прорыв в лечении рака. Основной целью исследовательской работы была борьба с метастазами. Вторичные опухоли нередко проявляют стойкость к химио- и лучевой терапии.



Эксперты занялись поиском ингибиторов, которые подавляли бы метастазы. Было установлено: уязвимое место метастазов - запас энергии. Чтобы лишить клетки энергии и, тем самым, возможности размножаться, ученые использовали доксициклин. Данное средство представляет собой полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия.



Исследователи изменили доксициклин, сделав его в пять раз более действенным против клеток раковых метастазов. Модификации лишили доксициклин антибиотических свойств, что может оказаться полезным в силу отсутствия риска развития устойчивых бактериальных инфекций на фоне лечения онкозаболеваний. Так как доксициклин давно существует на рынке и хорошо изучен, не исключено, что его измененную версию быстро допустят до клинических испытаний.