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Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию
Новости / Фармновости
02 ноя 2020, 17:14
Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию
  Сегодня "Медицинский вестник Украины" хочет поделится с читателями...
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    » » » Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию

    Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию

    02 ноя 2020, 17:14    Lidia
    0 комментариев    86 просмотров

     

    Сегодня "Медицинский вестник Украины" хочет поделится с читателями важной информацией об открытии нового фармакологического эффекта метформина.


    Как передает Xinhua, австралийские исследователи из Института медицинских исследований Гарвана и Центра здорового старения мозга Университета Нового Южного Уэльса установили: использование метформина, препарата для лечения диабета 2-го типа, связано с более медленным ослаблением когнитивных функций и более низкими показателями деменции.

    Было проведено шестилетнее исследование изменений когнитивных функций 1037 человек 70-90 лет. Среди лиц с диабетом 2-го типа, принимавших метформин, наблюдалось значительно более медленное ослабление когнитивных функций и более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто не принимал данный препарат. Скорость ослабления когнитивной функции сохранялась на одинаковом уровне в течение 6-летнего периода у добровольцев с диабетом 2 типа, принимавших метформин, и добровольцев без диабета.

    В целом пациенты с диабетом 2-го типа имеют более высокий риск развития деменции из-за их неспособности поддерживать уровень глюкозы в крови в пределах нормы. По мере старения люди, живущие с диабетом 2-го типа, демонстрируют на 60% повышенный риск развития деменции. В свою очередь, метформин может не только иметь когнитивные преимущества для людей, живущих с диабетом 2-го типа, но также способен помочь тем людям, у кого нет диабета, но которые подвержены риску ослабления когнитивных способностей, говорят ученые.



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