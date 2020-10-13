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    Новое лекарство против рака демонстрирует высокую эффективность

    13 окт 2020, 09:32    Lidia
    0 комментариев    96 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украине" сообщает об очередном фармакологическом открытии в лечении онкологических заболеваний.


    Институт исследования рака Лондона и компания Cyclacel создали новый противораковый препарат, способный вылечить целый ряд онкологических заболеваний, в том числе крови, передает Medical Express. Фадрациклиб представляет собой двойной ингибитор двух белков, вызывающих рак, из семейства циклинзависимых киназ - CDK2 и CDK9.

    Он был разработан путем улучшения свойств другого ингибитора циклинзависимых киназ - селициклиба. Структурные модификации привели к 20-кратному усилению активности в отношении CDK2 и CDK9 и к 30-кратному повышению противораковой эффективности. Как показали испытания, фадрациклиб не только тормозил работу заявленных соединений, но менял экспрессию генов и приводил к гибели раковых клеток в результате апоптоза.

    Так эффективность торможения роста опухолей при миелоидном лейкозе доходила до 100%. Специалисты подчеркивают: препарат, что важно, давал устойчивое снижение уровней MCL1 - белка, участвующего в выживании раковых клеток и дающего лекарственную устойчивость.

    Помимо лейкемии, фадрациклиб показал свою активность против клеток рака молочной железы человека. Это было связано со снижением экспрессии MCL1 и важного онкогена MYC. Сейчас препарат проходит первую фазу клинических исследований среди пациентов с различной онкопатологией, в том числе -  с некоторыми формами лимфолейкоза.



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