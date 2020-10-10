Найдена нетоксичная замена ибупрофену и парацетамолу

Университет Луизианы разработал безопасную альтернативу парацетамолу. Известно, что парацетамол является одним из самых часто применяемых средств в мире, - его используют в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства. Но он обладает побочными эффектами. В частности, в высоких дозах парацетамол токсичен для печени и может даже привести к летальному исходу.



Также для обезболивания и снижения температуры как представитель нестероидных противовоспалительных препаратов нередко назначается ибупрофен. Однако он тоже небезопасен в силу потенциальных негативных влияний на почки. Ученые попытались найти безопасную замену одновременно ибупрофену и парацетамолу, проверив 21 соединение на эффективность и токсичность.



В результате внимание исследователей привлекло вещество, по своей химической структуре и свойствам аналогичное парацетамолу, но безопасное для печени и почек. Соединение эффективно справлялось с жаром и болью. Ученые надеются получить этой осенью официальное одобрение американских регулирующих органов на создание коммерческого средства на базе данного соединения.