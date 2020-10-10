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    » » » Найдена нетоксичная замена ибупрофену и парацетамолу

    Найдена нетоксичная замена ибупрофену и парацетамолу

    10 окт 2020, 16:38    Lidia
    0 комментариев    51 просмотр
     
    "Медицинский вестник Украины" напоминает, что анальгетики и антипиретики занимают одну из лидирующих позиций  по частоте применения, однако их использование сопряжено с серьезными побочными эффектами. Учеными США разработано химическое соединение, лишенное негативных свойств ибупрофена и парацетамола.

    Университет Луизианы разработал безопасную альтернативу парацетамолу. Известно, что парацетамол является одним из самых часто применяемых средств в мире, -  его используют в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства. Но он обладает побочными эффектами. В частности, в высоких дозах парацетамол токсичен для печени и может даже привести к  летальному исходу.

    Также  для обезболивания и снижения температуры как представитель нестероидных противовоспалительных препаратов нередко назначается  ибупрофен. Однако он тоже небезопасен  в силу потенциальных негативных влияний на  почки. Ученые попытались найти безопасную замену одновременно ибупрофену и парацетамолу, проверив 21 соединение на эффективность и токсичность.

    В результате внимание исследователей привлекло вещество, по своей химической структуре и свойствам аналогичное парацетамолу, но безопасное для печени и почек. Соединение эффективно справлялось с жаром и болью. Ученые надеются получить этой осенью официальное одобрение американских регулирующих органов на создание коммерческого средства на базе данного соединения.



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